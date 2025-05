ASSISTIR AO VIVO Godoy Cruz x Atlético Grau HOJE (29), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Godoy Cruz x Atlético Grau acontece HOJE (29) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

A Copa Sul-Americana 2025 está a todo vapor e um dos confrontos mais aguardados desta fase é o duelo entre Godoy Cruz e Atlético Grau, que acontece nesta quinta-feira, 29 de maio, às 19h00 (horário de Brasília), no estádio Malvinas Argentinas. A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN4, garantindo que os torcedores acompanhem cada lance em tempo real.

Retrospecto e Contexto dos Times

O Godoy Cruz, tradicional equipe da Argentina, chega para esta partida motivado após um empate de 1 a 1 contra o Grêmio na última rodada da Copa Sul-Americana. Com 22 jogos disputados nesta temporada, o time acumula 6 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, mostrando uma campanha equilibrada e que busca evoluir para avançar na competição continental.

Já o Atlético Grau, time peruano, vem de uma sequência importante de jogos, incluindo uma vitória expressiva por 3 a 0 contra o Binacional na Liga Peruana. Apesar de apresentar uma campanha com menos vitórias (3 em 18 jogos), o clube mostra competitividade e tem a motivação extra de disputar a Sul-Americana, torneio que pode impulsionar seu crescimento e visibilidade internacional.

Estatísticas Relevantes

Godoy Cruz : Jogos: 22 Vitórias: 6 (27%) Empates: 10 (45%) Derrotas: 6 (27%) Gols marcados: 8 Gols sofridos: 3 Média de gols por jogo: 1,60 Chutes por jogo: 15,6 Escanteios por jogo: 4

: Atlético Grau : Jogos: 18 Vitórias: 3 (17%) Empates: 10 (56%) Derrotas: 5 (28%) Gols marcados: 3 Gols sofridos: 7 Média de gols por jogo: 0,50 Chutes por jogo: 9 Escanteios por jogo: 4,33

:

Apesar da diferença de desempenho, o Atlético Grau tem mostrado resistência e pode surpreender fora de casa. O confronto promete equilíbrio, com o Godoy Cruz sendo favorito pela força do seu elenco e apoio da torcida.

Escalações Prováveis

O Godoy Cruz deve contar com jogadores-chave como Franco Petroli no gol, Andrés Meli e Mateo Mendoza no meio-campo, além de Agustín Auzmendi no ataque, buscando criar chances e abrir o placar.

O Atlético Grau, por sua vez, pode alinhar com Patricio Álvarez no gol e ofensivamente com nomes como Christopher Olivares e Raúl Ruidíaz, este último conhecido por sua capacidade de decisão.

Onde Assistir ao Vivo

A transmissão oficial do jogo será realizada pelo canal ESPN4, disponível em operadoras de TV por assinatura no Brasil e em alguns países da América Latina. Para quem prefere acompanhar pela internet, o serviço de streaming da ESPN pode ser uma opção para assistir ao vivo e com qualidade.

Fique atento ao horário da partida, que será às 19h00 (horário de Brasília), para não perder nenhum detalhe desta disputa decisiva.

Importância da Partida para os Clubes

Para o Godoy Cruz, a vitória é fundamental para se consolidar na Copa Sul-Americana e avançar às fases seguintes, buscando uma campanha consistente que pode culminar em uma inédita conquista continental. Já o Atlético Grau encara o confronto como uma chance histórica de se firmar no cenário internacional e provar sua força fora do Peru.

Além do aspecto esportivo, o embate atrai atenção por reunir duas culturas futebolísticas distintas e mostrar o talento emergente de jogadores sul-americanos, que podem ganhar projeção para o mercado europeu e outros grandes clubes da América.

Palpites e Prognósticos

Considerando as estatísticas e o histórico recente, o Godoy Cruz parte como favorito, principalmente jogando em casa. Entretanto, o futebol sul-americano é marcado por surpresas, e o Atlético Grau pode explorar contra-ataques e falhas defensivas do adversário.

Palpites indicam uma partida com possibilidade de gols, especialmente do lado do Godoy Cruz, mas com chances de equilíbrio. Apostadores e fãs de futebol devem acompanhar a partida com atenção, pois qualquer resultado é possível.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.