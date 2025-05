ASSISTIR AO VIVO Fluminense x Once Caldas HOJE (29), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Fluminense x Once Caldas acontece HOJE (29) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

A expectativa é grande para a partida entre Fluminense e Once Caldas (COL), válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O confronto acontecerá nesta quinta-feira, 29 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no icônico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Com transmissão exclusiva pelo streaming Paramount+, o duelo promete ser um dos mais emocionantes da rodada, já que a liderança do Grupo F está em jogo.

Contexto da partida

Até o momento, o Grupo F da Copa Sul-Americana está bastante equilibrado. O Once Caldas lidera com 12 pontos, enquanto o Fluminense vem logo atrás, com 10 pontos. Essa diferença mínima torna a partida decisiva para a equipe brasileira, que pode garantir a liderança do grupo e a vaga direta nas oitavas de final com uma vitória.

Caso o Fluminense empate ou perca, o time terminará a fase de grupos na segunda posição e terá que disputar os playoffs contra um dos terceiros colocados dos grupos da Copa Libertadores para tentar avançar no mata-mata da Sul-Americana.

Onde assistir Fluminense x Once Caldas?

A partida será transmitida com exclusividade pelo Paramount+, plataforma de streaming que detém os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana no Brasil em 2025. Para assistir, os torcedores precisarão estar assinantes do serviço. O Paramount+ tem ganhado destaque por oferecer transmissões ao vivo com alta qualidade de imagem e som, além de conteúdos extras para os fãs de futebol sul-americano.

Além disso, a Copa Sul-Americana conta com ampla cobertura em TV aberta e fechada nas rodadas anteriores e futuras. O SBT é a emissora que transmite jogos na TV aberta, enquanto a ESPN exibe partidas pela TV fechada. Para o público que prefere streaming, além do Paramount+, o Disney+ também oferece transmissões de algumas partidas.

Importância do jogo para o Fluminense

Para o Fluminense, jogar no Maracanã e diante de sua torcida é uma oportunidade única de conquistar uma vaga importante nas fases finais da competição continental. A Copa Sul-Americana é o segundo torneio de clubes mais importante da América do Sul e conquistar o título representa prestígio, além de garantir uma vaga na Libertadores do ano seguinte.

O Fluminense tem mostrado regularidade até aqui, com 10 pontos conquistados em cinco jogos. O time busca manter a boa fase para avançar direto às oitavas de final, evitando o desgaste dos playoffs.

Histórico e destaque dos jogadores

O Once Caldas, time colombiano, tem sido um adversário duro e está na liderança do grupo. O duelo será decidido nos detalhes, com destaque para jogadores como Ariel Uribe, do Fluminense, e Joel López Pissano, do Once Caldas, que têm desempenhado papéis fundamentais nas últimas partidas.

A arbitragem ficará a cargo da brasileira Edina Alves Batista, uma das árbitras mais respeitadas do futebol sul-americano, o que acrescenta um nível extra de credibilidade e equilíbrio à partida.

Copa Sul-Americana 2025: panorama geral

Com 7 times brasileiros na disputa da Sul-Americana, a competição promete fortes emoções até a sua reta final. A rodada final da fase de grupos está programada para os dias 27, 28 e 29 de maio, com jogos exibidos em diferentes canais e plataformas, o que facilita o acesso dos fãs de futebol para acompanhar as equipes brasileiras e seus adversários internacionais.

A Máquina do Esporte, plataforma referência em marketing esportivo no Brasil, destaca em suas análises as transmissões, estatísticas, e previsões para auxiliar o torcedor a acompanhar todos os jogos com informação e qualidade.

Conclusão

O confronto entre Fluminense e Once Caldas no Maracanã será decisivo para a definição da liderança do Grupo F na Copa Sul-Americana 2025. A partida ocorre nesta quinta-feira, 29 de maio, às 21h30, e terá transmissão exclusiva pelo streaming Paramount+. Para os fãs do futebol sul-americano, é uma oportunidade imperdível de acompanhar um duelo de alto nível e muita emoção.

Fique ligado e prepare-se para torcer, pois o Fluminense busca garantir sua vaga direta nas oitavas da competição jogando em casa e com apoio da sua apaixonada torcida.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.