Árbitros de futebol e futsal habilitados recebem certificados

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) realiza, na quinta-feira (23/5), o 18º Encontro Tecnológico do Café. O evento será realizado no campo experimental da empresa em São Sebastião do Paraíso, cidade no Sul de Minas. A programação começa às 8h, é gratuita e contará com duas palestras e cinco estações de campo. No […]