Agência Minas Gerais | Secretaria de Educação reforça compromisso com alfabetização na idade certa em formação da Rede Renalfa MG

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) participa, nos dias 28 e 29/5, do I Ciclo de Formação Presencial da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa MG) 2025. O evento reúne 132 articuladores regionais da rede, que apoiam a implementação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) em todo o estado.

Com o objetivo de fortalecer as ações de alfabetização, ampliar o repertório pedagógico dos participantes e alinhar estratégias nos cinco eixos estruturantes do CNCA, o encontro representou uma importante etapa de consolidação das políticas públicas voltadas à garantia do direito à alfabetização na idade certa.

Durante a abertura do encontro, a subsecretária de Articulação Educacional da SEE/MG, Cláudia Lara, destacou a importância da atuação integrada dos articuladores e o impacto desse trabalho na trajetória das crianças mineiras. Para ela, a alfabetização na idade certa é a base para o sucesso escolar.

“Essa articulação que é feita com toda a rede, fazendo com que a nossa criança aos 8 anos esteja alfabetizada, lendo e escrevendo, tendo a possibilidade de desenvolver sua trajetória escolar, é muito importante”, afirmou a subsecretária.

Programação

A programação inclui painéis temáticos sobre os cinco eixos estruturantes do CNCA: Avaliação, Gestão e Governança, Formação e Material Didático Suplementar, Boas Práticas e Infraestrutura e Recursos Pedagógicos. Os debates envolvem especialistas da SEE/MG, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (Undime/MG), e outros parceiros estratégicos.

Entre os destaques estão as ações do programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); a formação continuada de professores, ofertada de forma on-line pela plataforma da Escola de Formação da SEE/MG; e apresentação de evidências dos avanços do CNCA em Minas Gerais, como os altos índices de participação na Avaliação Formativa.

Rede Renalfa MG

A Rede Renalfa MG conta com cerca de mil articuladores estaduais, regionais e municipais, que atuam em articulação com as Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e as redes municipais. Essa estrutura garante capilaridade às ações e tem contribuído para os bons resultados do estado.

Em 2024, Minas alcançou 95% de participação no primeiro ciclo da Avaliação Formativa do CAEd e promoveu a formação de mais de 58 mil docentes dos anos iniciais. Além disso, 273 municípios mineiros conquistaram o Selo Ouro em boas práticas de alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação.

Para 2025, estão previstas novas etapas formativas, a ampliação da distribuição de materiais pedagógicos e o fortalecimento da cultura avaliativa como ferramenta de transformação da aprendizagem.