Agência Minas Gerais | Em primeiro dia da missão em El Salvador, governador de Minas conhece Assembleia Legislativa nacional e comunidades

Relacionadas



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, e o superintendente de relações nacionais e internacionais da secretaria de Casa Civil, Igor Tameirão, estiveram, nesta terça-feira (27/5), em diferentes localidades de San Salvador, capital de El Salvador, e conversaram com autoridades, empresários, comerciantes e moradores da cidade. O principal objetivo da comitiva é entender como um país violento se transformou em um dos mais seguros do continente.

De 2022 até agora, o pequeno país da América Central deixou de ser um dos mais perigosos do mundo, com uma taxa de até 150 homicídios para cada 100 mil habitantes, para se tornar um dos mais seguros, com índice estimado de um homicídio a cada 100 mil habitantes. O índice é o menor da América Latina, quase 20 vezes inferior ao do Brasil (estimado em 21,2 homicídios a cada 100 mil habitantes).

No primeiro dia da missão internacional, os membros da comitiva conheceram a comunidade de Las Palmas, que antes era dominada pelo crime organizado e agora se reestruturou com a presença do Estado, e ouviram histórias de pessoas que antes viviam com medo da extorsão e da violência das gangues, mas agora recuperaram o direito de ir e vir.

À tarde, os integrantes do Governo de Minas estiveram na Assembleia Legislativa de El Salvador, onde se reuniram com o deputado Christian Guevara (Nuevas Ideas), que apontou como o Legislativo contribuiu e segue atuando para a redução dos índices de criminalidade no país.

“O Brasil está cansado da violência, dos crimes. Exemplos bons não faltam: é querer fazer e ter coragem”, disse o governador Romeu Zema. “Estive em diversas comunidades conversando com comerciantes, estudantes, e a aprovação é total. Agora, possuem uma vida normal com dignidade. Ninguém mais é extorquido ou ameaçado: eles têm paz para trabalhar e estudar”, completou

“Muito importante encontrar os deputados, porque eles acompanharam todo o processo feito em El Salvador para que a violência fosse reduzida em mais de 99%. Vontade política, mudança no Legislativo, apoio do Judiciário: foi esse conjunto que fez com que a violência caísse drasticamente”, completou o secretário Rogério Greco.

O governador Romeu Zema também atendeu veículos de imprensa, participando inclusive do tradicional programa de entrevistas Frente a Frente, principal do país, da emissora TCS.

Minas Gerais

A viagem a El Salvador se soma a uma série de investimentos que a atual administração tem direcionado às Forças de Segurança, possibilitando reforço no quadro de pessoal, melhorias estruturais nas unidades, aquisições de armamentos e equipamentos, inauguração de novos postos policiais, além da criação de programas inovadores de atendimento à população e capacitações profissionais aos servidores.

Desde 2019, houve aumento de 60% nos investimentos para a área. Um incremento que permitiu Minas Gerais chegar ao posto de vice-líder no ranking de estados com maior sensação de segurança do Brasil em 2023, com 87% da população afirmando estar segura na região onde mora.

Entre alguns números da segurança pública que colocam Minas em destaque é possível citar a drástica redução no registro de criminalidade violenta, que passou de 95.529 em 2018 para 32.322 no ano passado, conforme o Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). No mesmo período, o registro de homicídios consumados em Minas Gerais caiu de 2.948 para 2.637.