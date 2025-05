38º Mutirão de Empregos Sorocaba – Edição especial de “Mês do Trabalhador” reúne mais de mil pessoas – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba realizou, nesta terça-feira (27), a 38ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba”, que reuniu mais de mil pessoas em busca de uma vaga de trabalho. O evento aconteceu no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), localizado no Jardim Santa Cecília, Zona Norte da cidade.

O Mutirão de Empregos Sorocaba é realizado mensalmente pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação (Secom).

Representando o prefeito Rodrigo Manga, esteve presente o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana. Para ele, essa é uma oportunidade de acesso a milhares de vagas de trabalhos. ”Reunimos mais de 2,8 mil vagas de empregos para todos os sorocabanos que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, seja ela uma recolocação ou o primeiro emprego. Ainda nesta edição, contamos com o quadro de sucesso ‘O Contratado’, no qual os candidatos aprovados já saem daqui para o exame médico admissional e, desta vez, de limusine”, disse.

No quadro “O Contratado”, as empresas participantes apresentam as vagas de emprego abertas e lançam o desafio aos candidatos, perguntando: quem gostaria de ser contratado(a)? Os participantes, então, sobem ao palco e ficam, frente a frente, com os empregadores e, em 30 segundos, devem se apresentar, falar sobre seu perfil e porque a empresa deve contratá-los. Após essa entrevista “ao vivo”, os empresários e dirigentes analisam os participantes e anunciam, na hora, o nome do candidato selecionado e a devolutiva: “você está contratado(a)”.

“Assim como nas outras edições, também trouxemos o Sine Municipal de Sorocaba com cerca de 500 vagas de trabalho, além de diversas vagas para os cursos de qualificação profissional da Universidade do Trabalhador Empreendedor e Negócios (Uniten). Desejo a todos boa sorte e contem sempre com os serviços da Sert”, relata o secretário da Sert, Péricles Régis.

Essa edição especial do mutirão reuniu 64 empresas e agências de recrutamento e seleção, com seus proprietários e responsáveis pelo setor de Recursos Humanos, para recrutamento e seleção. No local, 1.300 pessoas foram atendidas. Ainda, os participantes tiveram à disposição uma palestra sobre vendas em plataformas digitais e todo o seu faturamento, com o palestrante Leonardo de Oliveira Sousa. Aos 24 anos, ele passou de estagiário à empresário internacional, por meio de uma startup que conecta o Brasil a China.

A operadora de caixa Daiane Pedro tem 38 anos e participou da 38ª edição do Mutirão de Empregos a procura de uma vaga de trabalho. “Faz um mês que estou fora do mercado de trabalho e me mudei para Sorocaba. No mutirão, consegui uma nova vaga para operadora de caixa. Fui muito bem atendida por todos e farei a entrevista ainda hoje (27)”, ressalta.

Há cinco meses fora do mercado de trabalho, Paulo César Santos, de 30 anos, participou do Mutirão de Empregos. Ele passou pelo guichê do Sine Municipal de Sorocaba e foi encaminhado para uma vaga de auxiliar administrativo. “O atendimento aqui é ótimo e bem rápido. Tenho até o dia 29 de maio para ir até o local de trabalho e fazer a entrevista de emprego”, disse.

O evento contou, ainda, com representantes do Poder Legislativo, entre eles o presidente da Câmara Municipal, vereador Luís Santos; e o vereador Izidio de Brito.