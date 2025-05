Zona Oeste ganha sua primeira Sala do Empreendedor  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Zona Oeste vai ganhar sua primeira Sala do Empreendedor, nesta quarta-feira (28/5), às 10h, na Central do Trabalhador de Santa Cruz (Rua Lopes Moura, 58). A sala é um projeto da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com o Sebrae-RJ. E, em junho, será aberta uma segunda sala também na região, na Central do Trabalhador de Campo Grande.

Na Sala do Empreendedor, donos de pequenos negócios poderão abrir e dar baixa em MEI; emitir o DAS; fazer alterações cadastrais e parcelamento de dívidas; emitir boletos, entre outros serviços. Tudo de forma gratuita. Mas atenção: é preciso fazer agendamento prévio para utilizar o serviço.

– A Zona Oeste é uma região que tem recebido atenção muito especial da Prefeitura. E, com os nossos serviços, temos também contribuído para o desenvolvimento desta região tão importante da cidade. A criação de salas do empreendedor na Zona Oeste favorece a criação de novos negócios – defendeu o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

Nos dias 16 e 21 deste mês, duas novas Salas do Empreendedor foram abertas, uma no CIAD (Avenida Presidente Vargas, 1.997), e outra na UDES (Praça da República, 139, Campo de Santana). Nesta última, os 120 primeiros microempreendedores e microempreendedoras que fizerem agendamento ganharão curso gratuito de empreendedorismo.