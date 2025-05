Semana do Meio Ambiente terá 15 eventos em São José

José Roberto Amaral





Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

A Semana do Meio Ambiente em São José dos Campos contará com 15 eventos diferentes, organizados pela Prefeitura, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e da sustentabilidade.

A programação inclui ações práticas, como limpeza de nascentes, plantio de mudas de árvores, atividades com alunos da rede municipal de ensino, rodas de conversa, palestras, entre outras iniciativas.

As atividades terão início nesta quinta-feira (29) e se estenderão até o dia 6 de junho, com eventos programados para todos os dias.

A abertura oficial ocorrerá neste domingo (1º de junho), no Parque Vicentina Aranha, no Espaço Bambuzal.

Cidade Carbono Neutro

Um dos principais destaques da programação será a apresentação do programa “Cidades Carbono Neutro”, que tem como objetivo reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, simultaneamente, compensar ou neutralizar as emissões residuais.

O evento será realizado no auditório do Paço Municipal em 5 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Na ocasião, também serão anunciadas novas ações sustentáveis a serem implantadas no município.

Programação completa

29 de maio (quinta-feira) 9h

Limpeza e plantio na nascente Pararangaba – PRN21

Rua Rio Madeira, 303, Jardim Pararangaba

30 de maio (sexta-feira) 9h

Conhecendo um Pomar Nativo Educativo

Av. Antonio Galvão Jr., 275, esquina com Av. Geraldo Fernandes da Silva, Galo Branco

31 de maio (sábado) 9h

As árvores vão ao Museu Interativo de Ciências

Rua Prof. Felício Savastano, S/N, Vila Industrial

1º de junho (domingo) 10h

Abertura oficial da Semana do Meio Ambiente 2025

Parque Vicentina Aranha, Espaço Bambuzal

Rua Eng. Prudente Meireles de Morais, 302, Vila Adyanna

2 de junho (segunda-feira) 9h

Roda de conversa: Importância do Eco-PEV no Urbanova

Avenida Dr. Dilson Lara, 80, Residencial Montserrat

2 de junho (segunda-feira) 14h

Palestra sobre plantio e manejo de árvores – OAB São José dos Campos

Rua Engenheiro João Fonseca, 108, Vila Adyanna

2 de junho (segunda-feira) 15h

Webinar – A importância dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) no prisma da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

https://youtube.com/@valleambiental12?si=wT4QJfkb4-wTbX8W

2 de junho (segunda-feira) 15h

Webinar – A importância dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) no prisma da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

https://youtube.com/@valleambiental12?si=wT4QJfkb4-wTbX8W

3 de junho (terça-feira) 10h

Literatura e saberes originários para a proteção da Biodiversidade em SFX

Parque dos Pássaros – São Francisco Xavier

3 de junho (terça-feira) 9h

Plantio de árvores para revitalizar o Centro da Cidade

Rua Siqueira Campos, 845, Centro

4 de junho (quarta-feira) 8h

Dia de Imersão do Programa Revitalização de Nascentes

CEFE – Av. Olivo Gomes, 250, Santana

5 de junho (quinta-feira) 14h

Apresentação do Programa Cidades Carbono Neutro

Paço Municipal – auditório do 7º Andar – Rua José de Alencar, 123

6 de junho (sexta-feira) 9h

Posse do Conselho Gestor do Parque Municipal do Cerrado

Paço Municipal – auditório do 7º Andar – Rua José de Alencar, 123

6 de junho (sexta-feira) 9h

Roda de Conversa sobre PANC

CEFE – Centro de Formação de Professores

Av. Olivo Gomes, 250, Santana

6 de junho (sexta-feira) 15h

Podcast – Conversando sobre os PEV

https://youtube.com/@valleambiental12?si=wT4QJfkb4-wTbX8W



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade