Seja um expositor em feiras de sucesso – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O 1º Pet Pedal da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da secretaria-adjunta de Bem-Estar Animal, acontece nesta terça-feira (5), às 20h30, no Parque Tia Nair, e tem como objetivo a arrecadação de rações para a doação aos protetores e cuidadores de animais cadastrados no município. Essa iniciativa atende a um pedido do prefeito Emanuel Pinheiro, que […]