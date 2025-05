São Francisco Xavier sedia 4ª edição do Elos da Língua

João Paulo Sardinha





O distrito de São Francisco Xavier sedia, entre os dias 30 de maio e 8 de junho, a 4ª edição do Elos da Língua, festival gratuito que celebra literatura, arte e vida comunitária.

A programação diversificada inclui mesas literárias, teatro, shows (com Mônica Salmaso, Ceumar e Olívia Araújo), oficinas, cinema, contação de histórias, intervenções artísticas e atividades infantis, com curadoria de Marcelino Freire, Patricia Ioco, Bartira Moura e Maurício Moncosso. O tema deste ano é “Toda palavra lavra”, destacando o poder da palavra.

O evento é uma iniciativa da Associação Amigos da Biblioteca, com apoio da Prefeitura de São José dos Campos, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e recursos da Lei Paulo Gustavo. Confira a programação completa abaixo.

Elos da Língua tem como objetivo promover a conexão entre arte, natureza e o território, priorizando o público local, com atenção especial a crianças, estudantes da rede pública e residentes de áreas rurais. Uma parte da programação será levada a escolas e áreas rurais, integrando a literatura ao dia a dia da comunidade.

A abertura homenageará o poeta local Jorge Serão e contará com o show Negruzz e o encontro dos artistas Rubi e Evandro Camperom. Um dos destaques será o espetáculo Voar, com Olívia Araújo. Haverá também uma programação infantil, Elos Semente, e atividades sobre meio ambiente com autoras indígenas. Jeferson Tenório participará de uma sabatina, e Xico Sá e Juca Kfouri se encontrarão na mesa “Jogando com as palavras”. O encerramento, no dia 8 de junho, terá show e roda de conversa com Ceumar e o tradicional cortejo do Bloco da Pedra Vermelha.

O Elos da Língua oferecerá medidas de acessibilidade, como tradução em Libras, rampas de acesso e espaços reservados para pessoas com deficiência e idosos.

Serviço

Elos da Língua – Toda palavra lavra

Quando: de 30 de maio a 08 de junho

Local: São Francisco Xavier, São José dos Campos/SP

Entrada gratuita

Mais informações: www.elosdalingua.com.br

Programação

30 de maio (sexta-feira)

19h – Abertura com homenagem ao poeta JORGE SERÃO, o SEU JORGINHO

Local: Coreto da Praça CÔNEGO ANTÔNIO MANZI

20h – Show musical-poético NEGRUZZ, com RUBI e EVANDRO CAMPEROM

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

31 de maio (sábado)

9h – ELOS SEMENTE – Contação de histórias com JULIANO BARONE e CÍNTIA MOREIRA

Local: Pracinha do bairro LAVRAS

10h – ELOS SEMENTE – PALAVRAS BRINCANTES.

Encontro entre a escritora GABRIELA ROMEU, VANESSA BORSOI e as crianças

Anfitrião: JOSÉ APARECIDO ROLON (professor, escritor, poeta e sociólogo)

Local: Pracinha do bairro LAVRAS

14h às 16h – QUANDO A PALAVRA VIRA LIVRO – Lançamento de livros

Local: Centro/comércios locais – Confira a programação completa

16h às 18h – POEMA EM MOVIMENTO – Oficina de escrita com REYNALDO DAMAZIO

Local: Casa de Cultura Júlio Neme – Praça Cônego Antônio Manzi

17h30 – ELOS SEMENTE, com CINE ELOS – Exibição do filme A ARCA DE NOÉ

Local: Lateral da Casa de Cultura Júlio Neme

18h – TEATRO DA PALAVRA – Espetáculo VOAR, com OLÍVIA ARAÚJO

Local: Teatro de Bolso – NÚCLEO EDUCATHO – (R. Ezequiel Alves Graciano, 125. Centro)

19h – Leituras e intervenções poéticas com o coletivo NÓS DAS LETRAS

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

20h30 – Show MILTON, com MÔNICA SALMASO e ANDRÉ MEHMARI

Anfitrião: QUINZINHO DA VIOLA

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

1 de junho (domingo)

10h – A MÚSICA DAS PALAVRAS – Bate-papo com a cantora MÔNICA SALMASO

Mediação: MAUISAH ANNUNZIATA e NANA MOURA

Abertura: SECA DO NORDESTE (CLARA NUNES), com elenco do NÚCLEO COLIBRI DE ARTES, o músico PEDRO PAIXÃO e direção musical de BRUNA PRADO

Local: CAPELA DOS REMÉDIOS – Bairro rural dos REMÉDIOS

14h – RODA DE VIOLA

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

16h – QUANDO A PALAVRA VIRA IMAGEM – Bate-papo com o cineasta RENATO BARBIERI e o historiador e roteirista VICTOR LEONARDI

Mediação: DI MORETTI

Anfitriã: MÔNICA SYDOW HUMMEL

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

18h30 – Filme TESOURO NATTERER, de RENATO BARBIERI e roteiro de VICTOR LEONARDI

Local: Praça Cônego Antônio Manzi

2 de junho (segunda-feira)

16h – ONDE MORAM AS PALAVRAS – Mesa com a escritora FLÁVIA MARTINS CARVALHO

Local: BIBLIOTECA SOLIDÁRIA SIDNEI PEREIRA DA ROSA

(Praça Cônego Antônio Manzi, 48. Centro)

19h30 – O AVESSO DAS PALAVRAS – O escritor JEFERSON TENÓRIO recebe sabatina de estudantes do Ensino Médio: ALLANA STEPHANI, MAX PAUVOLID DA SILVA e VICTOR EDUARDO BORGES DOS SANTOS

Anfitriã: TÁCILA KEVELYN

Mediação: HELLEN SANTOS (bibliotecária)

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

3 de junho (terça-feira)

10h30 e 14h30 – PALAVRAS ORIGINÁRIAS – Conversa entre as escritoras AURITHA TABAJARA e TRUDRUÁ DORRICO e os estudantes do Ensino Fundamental

Local: Emefi MERCEDES RACHID (Estrada Vereador Pedro David, 19251

16h – ONDE MORAM AS PALAVRAS – Mesa com o curador do evento e escritor MARCELINO FREIRE

Local: BIBLIOTECA SOLIDÁRIA SIDNEI PEREIRA DA ROSA

(Praça Cônego Antônio Manzi, 48. Centro)

17h – _ – Mesa literária com PAULA FÁBRIO

Mediação: MARCUS REI (bibliotecário)

Local: BIBLIOTECA SOLIDÁRIA SIDNEI PEREIRA DA ROSA

(Praça Cônego Antônio Manzi, 48. Centro)

4 de junho (quarta-feira)

10h e 14h – PALAVRAS ORIGINÁRIAS – Conversa entre as escritoras AURITHA TABAJARA e TRUDRUÁ DORRICO e os estudantes do Ensino Infantil

Local: EMEI MARIA APARECIDA SAVASTANO SANCHEZ (Rua Treze de maio, s.n. Centro)

16h – ONDE MORAM AS PALAVRAS – Mesa com o escritor e dramaturgo PAULO PALADO

Local: BIBLIOTECA SOLIDÁRIA SIDNEI PEREIRA DA ROSA

(Praça Cônego Antônio Manzi, 48. Centro)

17h – RODA LITERÁRIA – Conversa sobre o livro ÁGUA FUNDA, de RUTH GUIMARÃES

Local: BIBLIOTECA SOLIDÁRIA (Praça Cônego Antônio Manzi, 48. Centro)

19h – CINE ELOS: filme ÁGUA FUNDA (Classificação: 16 anos)

Após a exibição, roda de conversa com CÁSSIO BORGES (diretor e roteirista), IGOR MACEDO (produtor audiovisual) e JÚNIA BOTELHO

Local: Casa de Cultura Júlio Neme – Praça Cônego Antônio Manzi

5 de junho (quinta-feira)

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

10h – Final da GINCANA LITERÁRIA ELOS DA LÍNGUA entre estudantes do Ensino Fundamental

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

13h – Oficina de poesia curta, com DANIEL MINCHONI

Local: Emefi MERCEDES RACHID

16h – ONDE MORAM AS PALAVRAS – Mesa com a escritora TRUDRUÁ DORRICO e participação especial da professora CHIARA AURICCHIO

Local: BIBLIOTECA SOLIDÁRIA

19h – CAMINHANDO COM AS PALAVRAS – Direção de leitura de clássicos da literatura pelo público, conduzida pela atriz OLÍVIA ARAÚJO, pela Praça CÔNEGO ANTÔNIO MANZI

Leituras: FAFÁ ARAÚJO e LEANDRO GASPAR

20h – BINGO LITERÁRIO, conduzido por REGINALDO GRACIANO, com poesias de JÔ FREITAS e leituras de MARLEI RODRIGUES

Local: SALÃO PAROQUIAL. Praça CÔNEGO ANTÔNIO MANZI

6 de junho (sexta-feira)

13h – MENOR SLAM, com DANIEL MINCHONI e EVELINE SIN

Local: Emefi MERCEDES RACHID

16h – ONDE MORAM AS PALAVRAS – Mesa com o escritor ALONSO ALVAREZ

Local: BIBLIOTECA SOLIDÁRIA SIDNEI PEREIRA DA ROSA

(Praça Cônego Antônio Manzi, 48. Centro)

17h – TEATRO DA PALAVRA, com A PALAVRA DE FRIDA – Homenagem à atriz CHRISTIANE TRICERRI

Leitura de trechos da peça FRIDA KAHLO – VIVA LA VIDA

Local: Teatro de Bolso – NÚCLEO EDUCATHO – (R. EZEQUIEL ALVES GRACIANO, 125. Centro)

17h30 – TEATRO DA PALAVRA, com ÉDIPO REI, apresentado pelo PROJETO COLIBRI

Local: Teatro de Bolso – NÚCLEO EDUCATHO – (R. Ezequiel Alves Graciano, 125. Centro)

19h – QUANDO A PALAVRA VIRA LIVRO – Lançamento e feira de livros

Local: Quadra da Praça Cônego Antônio Manzi

19h30 – JOGANDO COM AS PALAVRAS – Mesa com XICO SÁ e JUCA KFOURI

Mediação: DORA SCOBAR

Anfitrião: BALTAZAR RIBEIRO

Local: Praça/quadra

21h30 – Partida de futebol com moradores locais e visitantes

Local: Quadra da Praça Cônego Antônio Manzi

7 de junho (sábado)

9h – ELOS SEMENTE – Teatro infantil TRAÇO E TRAÇA, com ÁLVARO PETERSEN e GIGI TRUJILO

Local: ESPAÇO SEMENTE

10h – ELOS SEMENTE – Leitura O VEIO DA PÁ E A COMPOSTEIRA, com JONAS CAMPOS

Local: ESPAÇO SEMENTE

10h – POÉTICA DA ALMA – Mesa com CHRISTIAN DUNKER e GUSTAVO BARCELLOS

Mediação: VANDA SIQUEIRA

Anfitriã: ÂNGELA MARSIGLIO CARVALHO

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

10h às 22h – FEIRA DE LIVROS

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

11h – Apresentação das crianças da EMEI MARIA APARECIDA SAVASTANO

Local: ESPAÇO SEMENTE

13h às 15h – ELOS SEMENTE – Lançamento de livros para as infâncias

Local: ESCOLA PÁSSARO

14h – A PALAVRA QUE PLANTAMOS – Mesa com CALILA DAS MERCÊS, JULIA DA SILVA MOREIRA e TRUDRUÁ DORRICO

Mediação: LIDIANE MACIEL

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

15h – ELOS SEMENTE – Leitura musical SEU VÔ E A BALEIA, com MARIANA ELISABETSKY e ROBERTO ELISABETSKY

Local: ESPAÇO SEMENTE

16h – PALAVRA ALÉM DA ESCRITA – Mesa com ANNE MAGALHÃES, BRUNO RAMOS e EDGAR JACQUES

Anfitriã: LORENA DIAS HIBBELN

Intérpretes: LUIS FERNANDO e MAÍRA GONÇALVES

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

20h – CORTEJO DO BAQUE DO XICO (maracatu)

Local: Ruas do Centro de SÃO FRANCISCO XAVIER

20h30 – Show de CEUMAR, com participação de LÍGIA KAMADA

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

8 de junho (domingo)

9h30 – ELOS SEMENTE – Oficina infantil ENTRAR NA POESIA DE CORPO INTEIRO, com ANDRÉ GRAVATÁ

Local: ESPAÇO SEMENTE

10h – CULTIVAR AS PALAVRAS – Mesa com artistas e poetas presentes

Mediação: BINHO e ZENILDA LUA

Anfitriã: SHEILA VILELA

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

12h – Encerramento com BLOCO DA PEDRA VERMELHA

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

Feira de Livros e Editoras Independentes

Dia 6/6 – das 18h às 22h

Dia 7/6 – das 10h às 21h

Dia 8/6 – das 10h às 13h

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi

Livrarias

Livre e Nynho

Dia 6/6 – das 18h às 22h

Dia 7/6 – das 10h às 21h

Dia 8/6 – das 10h às 13h

Local: Coreto da Praça Cônego Antônio Manzi



