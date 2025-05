Saae/Sorocaba conclui implantação de muro de contenção em córrego na Vila Barão e Jardim Aeroporto – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (Saae) concluiu, na última semana, as obras de implantação de muro de contenção, bem como, serviços de manutenção e recuperação das margens do córrego que percorre a Vila Barão (Comunidade Canta Sapo) e o Jardim Aeroporto.

As intervenções foram realizadas em um trecho de aproximadamente 550 metros de extensão, entre a Rua Monsenhor Benedito Mário Calazans, atravessando a Avenida Adão Pereira de Camargo até as proximidades da Rua Isaías Francisco Cardoso.

A construção do muro de contenção, também conhecido como “gabião”, é formada por tela do tipo “gaiola”, arame galvanizado e pedra marroada, para conter e prevenir o deslizamento do talude do córrego em um trecho de 370 metros por, aproximadamente, cinco metros de altura.

A obra foi executada tendo em vista a necessidade de recomposição das margens do córrego, permitindo mais segurança para moradores do local e prevenindo o deslizamento do talude nos períodos de fortes chuvas.

Além do gabião, foi providenciada a substituição de duas passarelas de madeira no local. Elas foram reconstruídas com a utilização de quatro aduelas de concreto armado, medindo 2,5 metros de altura, por 2,5 de largura e um metro de espessura. Ou seja, cada passarela tem dois metros de largura e cerca de cinco metros de comprimento.

Desde 2021, os trabalhos de estabilização de taludes nesse córrego têm sido frequentes, incluindo a limpeza e a retirada de entulho, lodo e outros descartes existentes no local. De lá para cá, também já houve a colocação de 1.400 metros quadrados de grama no talude, além de 12 metros de gradil em uma das travessias de pedestres, próximo à Avenida Adão Pereira de Camargo, mais a manutenção das ruas de terra nas imediações, para facilitar a mobilidade.

Por sua vez, o serviço de manutenção dos córregos é executado pelo Saae/Sorocaba de forma permanente e conforme cronograma, em todas as regiões da cidade, ou se houver necessidade emergencial.