Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Quinta (29/05) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 29/05/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Globo na quinta-feira, 29 de maio de 2025: Sessão da Tarde e Corujão trazem drama emocionante e comédia francesa leve

A programação de filmes da TV Globo para quinta-feira, 29 de maio de 2025, promete emocionar e entreter o público com duas produções de estilos bem distintos. A Sessão da Tarde traz o tocante drama cristão “Eu Só Posso Imaginar”, enquanto o Corujão I exibe a divertida comédia francesa “Um Asilo Fora do Comum”. Confira os detalhes das atrações e prepare-se para boas histórias com lições de vida e muito bom humor.

Sessão da Tarde – Eu Só Posso Imaginar (2018)

O filme escolhido para a Sessão da Tarde desta quinta é “Eu Só Posso Imaginar” (I Can Only Imagine), uma produção norte-americana dirigida pelos irmãos Andrew Erwin e Jon Erwin. Lançado em 2018, o longa é baseado em uma história real e gira em torno da vida de Bart Millard, vocalista da banda cristã MercyMe.

Sessão da Tarde exibe Hoje, Terça (27/05) na Globo; As Parteiras – QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Qual filme vai passar Quarta (28/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Cinema Especial – QUE HORAS COMEÇA, sinopse

O drama acompanha a difícil infância e juventude de Bart, marcada por abusos e uma relação conturbada com o pai, interpretado por Dennis Quaid. Com atuações emocionantes e uma narrativa envolvente, o filme mostra como Bart canaliza a dor em inspiração para compor a canção I Can Only Imagine, que se tornou um fenômeno mundial no segmento gospel.

No elenco estão ainda Cloris Leachman, Madeleine Carroll, Trace Adkins e J. Michael Finley, que dá vida ao protagonista. O longa é uma verdadeira celebração da fé, do perdão e do poder transformador da música.

Ideal para quem busca uma história comovente e edificante, “Eu Só Posso Imaginar” é uma ótima pedida para a tarde de quinta-feira.

Corujão I – Um Asilo Fora do Comum (2020)

Para quem prefere uma comédia leve e cheia de personagens carismáticos, o Corujão I traz o divertido “Um Asilo Fora do Comum” (Maison De Retraite), comédia francesa lançada em 2020 e dirigida por Thomas Gilou.

Qual filme vai passar Terça (27/05) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão – QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Quais filmes vão passar Segunda (26/05) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE – QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

A trama acompanha Milann, um jovem que, para evitar a prisão, é obrigado a prestar serviços comunitários em um asilo. Lá, ele conhece um grupo de idosos cheios de vida e personalidade, incluindo personagens vividos por ícones do cinema francês como Gérard Depardieu, Jean-Luc Bideau, Kev Adams e Mylène Demongeot.

Juntos, eles embarcam em um plano inusitado de fuga, unindo gerações diferentes em uma história repleta de momentos engraçados, sensíveis e inesperados. A comédia aborda com leveza temas como envelhecimento, amizade e liberdade.

Com essas duas opções na programação, a TV Globo oferece ao público uma excelente combinação entre emoção e humor. “Eu Só Posso Imaginar” é ideal para refletir e se inspirar, enquanto “Um Asilo Fora do Comum” garante boas risadas e diversão para fechar o dia com leveza.

Fique ligado na programação e aproveite o melhor do cinema na sua televisão!

Tags: Sessão da Tarde hoje, Corujão Globo, filmes da Globo 29/05/2025, Eu Só Posso Imaginar, Um Asilo Fora do Comum, filmes de hoje, TV Globo quinta-feira, cinema em casa, programação Globo