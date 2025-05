Profissionais de Enfermagem são homenageados – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã da última sexta-feira, 23, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma homenagem aos profissionais de enfermagem da Rede Pública para celebrar o mês da Enfermagem. O evento reuniu cerca de 45 servidores em uma programação voltada ao bem-estar, fortalecimento emocional e valorização da categoria.

Assim como na comemoração dos técnicos de enfermagem, a abertura do dia 23 foi marcada por momentos de descontração e integração, com apresentações de dança. A aula de Zumba, conduzida pela professora Priscila Freitas, colocou o público para se movimentar e participar diretamente das atividades no palco. Além disso, apresentações de Jazz do grupo de Oficina de Dança da Fundart e uma vivência de Biodança com a assistente social e professora Anihelen Prado proporcionaram diversão e elevação da energia dos participantes.

O cuidado com a saúde física e emocional também foi pauta na programação. A psicóloga Laís Matos conduziu uma palestra interativa, com dinâmicas que promoveram reflexões importantes sobre autocuidado, bem-estar mental e fortalecimento pessoal e profissional, envolvendo ativamente o público presente. O educador físico do Emulti, Filipe das Chagas, deu dicas de alongamento e propôs uma roda de exercícios para movimentar a manhã.

“Tivemos a oportunidade de expressar pessoalmente o quanto somos gratos pela dedicação destes profissionais. A enfermagem é a base que fortalece e mantém o SUS, com muita sensibilidade, profissionalismo e dedicação”, salientou a diretora da Atenção Básica, Josemeia Prado.

O vice-prefeito, Coronel Barreto, destacou a importância da enfermagem no cuidado diário com a população e reforçou o compromisso da gestão em valorizar esses profissionais essenciais para a saúde pública. A enfermeira e Secretária de Saúde, Simone Brito, também expressou seu apreço e destacou a dedicação e o profissionalismo de toda a categoria.