Professor da Vila Olímpica do Mato Alto é campeão pan-americano de karate no México – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Competição foi realizada entre os dias 19 e 25 de maio – Divulgação/Esportes

O professor de karate da Vila Olímpica do Mato Alto, Filipe Medeiros, foi campeão pan-americano, em Monterrey, no México na sexta-feira, 23/05. A competição foi realizada entre os dias 19 e 25 de maio. O Brasil ficou na quinta colocação no campeonato, com quatro ouros, sete pratas e nove bronzes.

– A conquista do Filipe no Pan-Americano de Karate é, sem dúvida, um motivo de orgulho para nós. Ter no quadro de professores um campeão pan-americano, que representou tão bem o país na competição e vem se destacando na modalidade, é uma inspiração ainda maior para os jovens das Vilas Olímpicas – afirma o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

A vitória no Pan-Americano em kumite, na categoria 84 kg, representando a seleção brasileira, foi especial para Filipe, que se dedica diariamente ao esporte. Há mais de dez anos na Vila Olímpica do Mato Alto, ele foi campeão brasileiro no ano passado e coleciona várias medalhas na modalidade, inspirando os alunos do local e enchendo de orgulho seu técnico, Mauricio Santiago, que também dá aulas na Vila.

– Estou muito feliz, com a sensação de dever cumprido. É uma noite que nunca vou esquecer. Consegui colocar em prática o que eu treino e, mesmo com alguns erros, tive um bom desempenho em todas as lutas, ganhando respectivamente dos EUA, Venezuela, República Dominicana, Guatemala e do Chile na final. Acho que posso ser um espelho para os meus alunos e impactar de forma positiva na vida deles através do esporte – diz Filipe.