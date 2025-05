Prefeitura investe em mais dois bike points

Rosi Masiero





Colaborou o estagiário Miguel Santos

Os ciclistas joseenses vão ganhar mais bike points. Além de expandir a mobilidade urbana de forma sustentável e otimizar rotas, esses espaços incentivam a prática esportiva, beneficiando a saúde dos cidadãos e promovendo a segurança.

Para melhorar o atendimento aos ciclistas, a Prefeitura de São José dos Campos instalará mais dois bike points na cidade neste ano. Um será no Parque Industrial, na região sul, e outro na Via Cambuí, que atende as regiões leste e sudeste. A iniciativa integra o plano de governo de 2025 a 2028.



Equipes da Prefeitura trabalham no paisagismo dos bike points | Foto: PMSJC

Os dois novos bike points foram escolhidos para atender o grande fluxo de ciclistas que passam pela Rua Goiânia, no bairro Parque Industrial, e pela Via Cambuí. As estações de apoio terão bebedouro (inclusive para pets), torneira para lavagem da bicicleta, calibrador de pneus e iluminação.

No ano passado, foi entregue o projeto piloto com a estação de apoio na Avenida Linneu de Moura, no Urbanova, região oeste da cidade. O espaço conta com equipamentos que visam atender diversas necessidades do ciclista e teve a aprovação do público.



Projeto piloto no Urbanova, lançado em 2024, teve aprovação do público | Foto: PMSJC

“Eu sempre venho aqui para encher o pneu e beber água”, contou o estudante Ricardo Ribeiro. Como anda muito de bicicleta, ele disse que acha “muito bacana” o bike point do Urbanova. “Para mim é maravilhoso, isso ajuda a gente que gosta de pedalar a ir mais longe”, afirmou Ricardo.

Mobilidade Sustentável

Atualmente, São José conta com 191 quilômetros de ciclovia. A mais recente, com 3,6 quilômetros, foi entregue com a liberação da Via Oeste, que conecta a Avenida Alfredo Asdente, no Jardim Pôr do Sol, à divisa com Jacareí, selando assim mais uma conexão entre as duas cidades.



