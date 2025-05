Prefeitura de Bonito alerta: uso incorreto da rede de esgoto pode causar transtornos e prejuízos – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

A CET-Rio informa que nesta segunda-feira (29/01) a Rua do Senado e a Rua Dídimo serão parcialmente interditadas para demolição de estrutura com risco de queda. O serviço será feito pela Secretaria Municipal de Conservação, a pedido da Defesa Civil do município, de forma manual, utilizando um caminhão com cesto aéreo para que os trabalhadores […]