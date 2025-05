Polinização é tema do projeto ‘Pinte no Parque e Faça Arte’ no Parque da Biquinha – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), oferece, neste sábado (31), das 9h às 12h, mais uma edição do projeto “Pinte no Parque e Faça Arte” no Parque da Biquinha. Desta vez, o tema da programação será Polinização.

A iniciativa, que existe há mais de 16 anos, oferece gratuitamente oficinas, exposições e dinâmicas voltadas a pais e filhos, além da oportunidade de passarem juntos uma manhã agradável e em contato com a natureza, sempre no último sábado do mês.

O objetivo da programação é sensibilizar as pessoas para a responsabilidade do cuidado com os polinizadores, como abelhas, borboletas, morcegos, beija-flores, entre outros, que são responsáveis por transferir o pólen das plantas, permitindo a produção de frutos e sementes e garantindo a diversidade genética das plantas, o que é essencial para a manutenção da biodiversidade.

Para isso, a Sema realizará uma exposição com animais de pelúcia, materiais biológicos, entre outros. Além disso, pais e filhos, em contato com a natureza, conhecerão conceitos que devem ser incorporados nas famílias, proporcionando sensibilização e possíveis mudanças de hábitos.

O Parque da Biquinha está localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Emília. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3224-1997.