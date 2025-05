O Corcel Indomável” é exibido na Biblioteca Municipal de Sorocaba nesta sexta-feira (30) – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão conferir, nesta sexta-feira (30), às 14h30, a exibição do filme “Spirit: O Corcel Indomável” (2002), dos diretores Kelly Asbury e Lorna Cook, no auditório da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. A atração, gratuita e aberta ao público, faz parte da programação especial da 58ª Semana do Tropeiro.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a sessão de cinema oferece mais uma opção de lazer, aproximando a população do equipamento cultural, que possui um rico acervo, incentivando o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

A animação é ambientada no século XVII no oeste norte-americano e conta a história de Spirit, um cavalo que resiste a ser domado pelo homem. No decorrer da colonização do local, Spirit se apaixona por uma égua chamada Chuva e cria uma amizade com um jovem índio Lakota, chamado Pequeno Rio. Juntos, os amigos acompanham as mudanças em seu dia a dia com a chegada da civilização.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.