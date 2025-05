Nova Geração” será exibido nesta quinta-feira (29) – Agência de Notícias

Foto: Divulgação

A população poderá conferir, nesta quinta-feira (29), às 19h, a exibição do documentário “A História do rock em Sorocaba: Nova Geração”, com direção e edição de Cleiner Micceno, no Cine do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região (Smetal), localizado na Rua Júlio Hanser, 140, no Jardim Faculdade. A entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O projeto foi contemplado no edital da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) na cidade, viabilizado com recursos do Governo Federal e executado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

O documentário conta a história das bandas formadas em Sorocaba a partir de 2012, proporcionando a reflexão sobre o rock entre as gerações e as mudanças que ocorreram durante os anos, como as forma de consumir música, de se comunicar com o público, projetos que estimulam novas bandas, locais que abrem espaço para bandas autorais, além da força das mulheres neste gênero musical.

A produção dá continuidade ao primeiro documentário sobre o tema, finalizado em 2011, após o levantamento de diversas bandas da cidade sorocabana desde os anos 60. A sequência tem como objetivo mostrar a força mantida pelo legado, que segue potente de geração para geração, apoiando o rock e o movimento musical.

Além da direção e edição, assinadas por Cleiner Micceno, “A História do rock em Sorocaba: Nova Geração” conta com a produção-executiva de Mambo Produções; produção geral e iluminação de Angeles Paredes Toral; direção de fotografia de Francisco Lorena Stol; áudio de Maurício Nogueira; maquiagem de Karina Zapata; e animação de Clayton Roza.