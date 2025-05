Nacional x Atlético Nacional, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Nacional x Atlético Nacional acontece Hoje (28) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Nacional x Atlético Nacional: Tudo sobre o jogo decisivo da Libertadores 2025

Nacional-URU e Atlético Nacional entram em campo nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. A partida é válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e promete ser um confronto decisivo para as duas equipes.

Situação do Grupo

A rodada final da fase de grupos é decisiva para definir quem avança às oitavas de final e quem ficará pelo caminho. Nacional e Atlético Nacional chegam pressionados, buscando assegurar a classificação ou, ao menos, uma vaga nos playoffs da Sul-Americana, a depender dos resultados paralelos.

Prováveis escalações

Nacional-URU:

Goleiro: Mejía

Mejía Defensores: Morales, Millán, Coates, Báez

Morales, Millán, Coates, Báez Meio-campistas: Boggio, Oliva, Villalba, Pereyra

Boggio, Oliva, Villalba, Pereyra Atacantes: Romero, Nico López

Romero, Nico López Técnico: Pablo Peirano

Atlético Nacional:

Goleiro: Ospina

Ospina Defensores: Román, Arias, Tesillo, Cándido

Román, Arias, Tesillo, Cándido Meio-campistas: Uribe, Campuzano, Hinestroza, Cardona, Arce

Uribe, Campuzano, Hinestroza, Cardona, Arce Atacante: Viveros

Viveros Técnico: Javier Gandolfi

Arbitragem

O árbitro principal da partida será Maximiliano Ramirez, com os assistentes Maximiliano del Yesso e Facundo Rodríguez. O VAR será comandado por Germán Delfino. Toda a equipe de arbitragem é da Argentina, o que traz experiência e neutralidade a este confronto de alto nível.

Expectativas para o duelo

O Nacional conta com o apoio da torcida no Gran Parque Central e aposta em sua tradição na competição para buscar a vitória. Já o Atlético Nacional, com uma equipe experiente e atletas como Ospina e Cardona, precisa de um jogo seguro para sair de Montevidéu com os pontos necessários.

Com ambas as equipes sob pressão e buscando a sobrevivência no torneio continental mais importante do continente, a partida promete forte intensidade e clima de decisão desde os primeiros minutos.

Tags: Nacional x Atlético Nacional, Libertadores 2025, onde assistir, escalações, horário de Brasília, fase de grupos, futebol sul-americano, Copa Libertadores, decisão.