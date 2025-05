MS Ativo leva gestão compartilhada aos municípios e amplia cooperação regional em Campo Grande

Terceiro encontro regional reforça proximidade entre Estado e municípios para pactuar resultados e fortalecer serviços essenciais

A gestão pública de Mato Grosso do Sul segue cada vez mais conectada aos municípios. Nesta segunda-feira (26), Campo Grande sediou o terceiro encontro regional do MS Ativo – Municipalismo, iniciativa do Governo do Estado que aproxima prefeitos, vereadores e equipes técnicas da estrutura governamental para alinhar projetos, políticas públicas e metas prioritárias.

O programa é um símbolo da gestão cooperativa entre Estado e municípios, promovendo escuta ativa, soluções conjuntas e apoio técnico contínuo.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou que o municipalismo é uma prática real no Mato Grosso do Sul.

“O MS Ativo é mais do que um seminário — é uma ação concreta de governo que compartilha ferramentas, estrutura técnica e visão estratégica com quem está na ponta. Nenhum município fica para trás quando o Estado atua junto”, afirmou.

Com participação de representantes de 10 municípios, entre eles Bandeirantes, Corguinho, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti e Terenos, a programação envolveu painéis técnicos, oficinas setoriais e apresentação dos instrumentos de planejamento do Governo.

O objetivo foi alinhar a elaboração dos novos Planos Plurianuais Municipais (PPA 2026–2029) e os Contratos de Gestão, documentos que direcionam recursos e ações com foco na melhoria de indicadores nas áreas de saúde, educação, assistência social e desenvolvimento econômico.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, pontuou que a proposta é garantir eficiência e transparência na execução das políticas públicas.

“Cada demanda apresentada pelos municípios é registrada, analisada tecnicamente e monitorada dentro do sistema TransfereMS. Isso permite que os compromissos pactuados aqui se transformem em entregas reais, com responsabilidade fiscal e planejamento estratégico”, disse.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, falou em nome dos gestores presentes e reforçou a importância da aproximação entre os entes federativos.

“A parceria com o Governo do Estado nos permite ir além na entrega de resultados. Trouxemos demandas da população, especialmente nas áreas de infraestrutura e saúde, com a expectativa de garantir investimentos e inovações que atendam diretamente às necessidades da nossa cidade”, afirmou.

Durante o evento, também foram apresentados os resultados do programa em 2024, com destaque para os avanços em educação — como o MS Alfabetiza e a ampliação do ensino em tempo integral —, na área hospitalar, com investimentos em infraestrutura e protocolos de regulação, e em assistência social, com elaboração de planos de ação para redução da vulnerabilidade social.

O encontro é parte de uma agenda contínua do programa MS Ativo – Municipalismo, que já passou por Aquidauana, Três Lagoas e agora Campo Grande, sempre com o objetivo de construir soluções pactuadas entre Estado e municípios, fortalecendo a governança pública em todos os territórios.

Ao encerrar a primeira parte do encontro, Barbosinha reforçou que o compromisso do Governo de MS é com resultados que impactam diretamente a vida das pessoas. “É com planejamento, diálogo e cooperação que garantimos uma gestão moderna, digital, inclusiva e próspera. E é assim, caminhando lado a lado com os municípios, que entregamos um Mato Grosso do Sul mais justo e eficiente para todos”.

Próximo destino: Naviraí recebe a próxima etapa do MS Ativo

A agenda do MS Ativo – Municipalismo 2025 continua e, no dia 4 de junho, a caravana do programa chega à região Sul do Estado. O próximo encontro regional será realizado em Naviraí, com a participação dos municípios de Deodápolis, Glória de Dourados, Itaquiraí, Jateí, Juti e Nova Alvorada do Sul.

Para acompanhar as ações do programa e consultar o calendário completo de encontros, acesse o portal oficial: msativo.ms.gov.br.

Lucas Cavalheiro, Comunicação Vice-governadoria

Fotos: Max Arantes/Casa Civil