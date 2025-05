Melhorias nas estradas rurais reforçam segurança

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos está realizando obras de nivelamento e cascalhamento em diversas vias públicas da área rural do município. Os serviços visam proporcionar mais segurança e conforto para os cidadãos.

Os trabalhos são intensificados durante o período de estiagem, uma vez que o tempo seco facilita a execução e melhora a durabilidade dos serviços.

Neste mês, as equipes já realizaram melhorias e manutenção nas estradas do Jaguari, de Montes Claros, do Santo Agostinho de Cima, do Bairro Vera Cruz, na José Benedito de Oliveira, do Sobrado e no Sertãozinho, todas localizadas na região norte.

Equipes também atuam no desassoreamento de um córrego na Estrada Municipal do Sertãozinho.

Essa ação nas vias é fundamental para o escoamento da produção agrícola, pois contribui diretamente na melhoria da mobilidade urbana, facilitando o trânsito de veículos e pedestres e reduzindo o risco de acidentes.

Equipes da Prefeitura trabalham em todas as regiões da cidade | Foto: PMSJC



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade