LDU Quito x Central Córdoba, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre LDU Quito x Central Córdoba acontece Hoje (28) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

LDU Quito x Central Córdoba S. Estero: Onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo da Libertadores

LDU Quito e Central Córdoba S. Estero se enfrentam nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Rodrigo Paz Delgado, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Paramount+.

Momento das Equipes

A LDU Quito chega ao duelo pressionada após derrota por 3 a 1 para a Universidad Católica pela liga nacional. A equipe equatoriana soma duas vitórias, dois empates e uma derrota na fase de grupos da Libertadores, com 5 gols marcados e 4 sofridos.

Já o Central Córdoba vem motivado pela vitória por 2 a 1 sobre o Deportivo Táchira. Os argentinos ainda estão invictos na competição com três vitórias e dois empates, além de sete gols anotados e apenas quatro sofridos.

Prováveis Escalações

LDU Quito (técnico Pablo Sánchez)

Última escalação:

Goleiro: Alexander Domínguez

Defesa: José Quintero, Gian Franco Allala, Ricardo Ade, Leonel Quiñónez

Meio-campo: Gabriel Villamíl, Ederson Castillo, Carlos Gruezo

Ataque: Bryan Ramírez, Michael Estrada, Lautaro Pastran

Central Córdoba S. Estero (técnico Omar De Felippe)

Última escalação:

Goleiro: Alan Aguerre

Defesa: Santiago Moyano, Lautaro Rivero, Lucas Abascia, Braian Cufré

Meio-campo: Jonathan Galván, Matías Perello, José Florentín, Iván Gómez

Ataque: Luis Angulo, Leonardo Heredia

Retrospecto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente nesta edição da Libertadores, com um empate no jogo de ida. O duelo desta quarta será decisivo para a definição da classificação no Grupo C.

Números e Estatísticas

LDU Quito: 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota na Libertadores Média de 1 gol marcado por jogo Média de 0,77 gols esperados por partida Invicta em casa há oito partidas

Central Córdoba: 3 vitórias e 2 empates na Libertadores Média de 1,4 gol por jogo Sofreu gols em seus últimos nove jogos fora de casa Marcou gols em cinco jogos consecutivos



Palpites e Odds (bet365)

Vitória LDU Quito: 1.73

Empate: 3.80

Vitória Central Córdoba: 4.50

Mais de 2.5 gols: 1.95

Onde Assistir

O confronto entre LDU Quito e Central Córdoba S. Estero será transmitido ao vivo pelo canal Paramount+, às 21h30 (horário de Brasília).

Tags: LDU Quito x Central Córdoba ao vivo, onde assistir Libertadores hoje, escalações LDU x Central Córdoba, Libertadores 2025, Paramount+, palpites Libertadores.

