Laguna Carapã recebe pavimentação de bairro, distrito e restauração da MS-379 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para melhorar a infraestrutura urbana e logística do município de Laguna Carapã, o Governo do Estado vai investir na restauração da MS-379 (um trecho de 49 km) e ainda na pavimentação e drenagem do Bairro Nossa Senhora de Caacupê do distrito de Bocajá.

“Fazer pavimentação e drenagem é uma das prioridades do Estado, que a gente tem assumido junto com os municípios. E isso é um ganho muito grande. E são projetos importantes, junto com a rodovia”, disse o governador Eduardo Riedel.

Durante reunião de trabalho do programa MS Ativo Municipalismo, realizada na tarde desta segunda-feira (26), com o prefeito Itamar Bilibio e representantes da administração municipal, além dos vereadores, foram discutidos os projetos prioritários para o município.

Atualmente, o Governo do Estado investe R$ 27,5 milhões em infraestrutura em Laguna Carapã, com obras nas áreas de saúde, educação, saneamento e habitação.

“Temos projetos importantes em execução, entre eles a construção de moradias em duas aldeias indígenas que foram assinados recentemente e com a ordem de serviço assinada em maio. São 40 casas, com o compromisso de fazer o asfaltamento do bairro”, explicou o prefeito.

O MS Ativo é o programa do Governo do Estado que apresenta um novo conceito de cooperação com os municípios, e visa instituir um novo modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas a serem atingidas de modo a garantir entregas melhores para a população. Com isso, o Governo e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom