Inscrições para encontro que vai tratar da Educação Ambiental do Jardim Botânico de Sorocaba podem ser feitas até sexta-feira (30)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realizará, na próxima semana, nos dias 3 e 4 de junho, a partir das 8h, o workshop “Construção do Projeto Político-Pedagógico do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico de Sorocaba”, no Palacete de Cristal do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”. As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, devem ser feitas até sexta-feira (30) pelo link: https://tinyurl.com/workshop-botanico.

O evento, que faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), contará com a Mesa Redonda “Histórico da Educação Ambiental no município de Sorocaba”, com a participação de profissionais que deram início ao trabalho de Educação Ambiental nos parques da cidade, além de palestras, oficinas e a plenária final para apresentação das propostas. O objetivo é promover a construção participativa do Projeto Político Pedagógico (PPP) do Centro de Educação Ambiental (CEA) do Jardim Botânico de Sorocaba.

No primeiro dia do evento, a programação será dedicada a momentos expositivos, com mesa redonda e palestras. Essas reflexões iniciais servirão como base conceitual e diagnóstica para as atividades do segundo dia, cujo foco será a participação ativa dos convidados.

Sob a mediação da educadora ambiental da Sema, Viviane Rachid, a mesa redonda contará com a participação do veterinário Lázaro Ronaldo Ribeiro Puglia, que foi diretor do Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” e iniciou as ações de Educação Ambiental em Zoos no Brasil, fundando, inclusive, a Sociedade de Zoos e Aquários do Brasil (AZAB); da veterinária e bióloga Maria Cornélia Mergulhão, que implantou o primeiro Setor de Educação Ambiental em Zoológico, no Zoo de Sorocaba; de Teonila Mara Ribeiro Puglia, formada em Ciências, que atuou como educadora ambiental no Zoológico, no Parque Natural “Chico Mendes”, onde implantou o programa de Educação Ambiental, e no Parque da Biquinha; e por fim, Lélia Maria Urban Soares, que foi responsável pela Educação Ambiental do Parque da Biquinha.

Já a manhã do segundo dia será iniciada com uma apresentação sobre o atual Programa de Educação Ambiental do Jardim Botânico, seguido de oficinas, quando os participantes serão divididos em grupos de trabalho e vão discutir e propor elementos fundamentais para a construção do PPP, como missão, valores, objetivos gerais e específicos, além de metas de ação. Ao final, os resultados das oficinas serão levados à plenária, consolidando uma proposta coletiva e democrática para o futuro CEA do Jardim Botânico de Sorocaba.

Centro de Educação Ambiental e PPP

Os CEAs se configuram como polos de articulação de políticas públicas, entre escolas, universidades, organizações sociais e a comunidade, promovendo ações educativas voltadas à sustentabilidade, cidadania e valorização da biodiversidade. Com essa iniciativa, Sorocaba dá um passo significativo rumo à consolidação do espaço público como referência em Educação Ambiental, com o intuito de melhorar a qualidade ambiental da cidade e, consequentemente, a qualidade de vida da população.

Desde sua inauguração, em 2014, o Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” desenvolve um programa educativo com visitas monitoradas, oficinas, cursos, eventos, encontros de grupos, como o Clube de Jardinagem, cursos de férias, entre outras atividades. A formalização do CEA fortalecerá esse trabalho, garantindo reconhecimento institucional, acesso a recursos e parcerias, planejamento estratégico e ampliação do impacto socioambiental das ações.

Já o PPP é um documento que definirá a identidade, a missão e os objetivos do CEA e será fundamental para orientar as práticas educativas, estabelecer diretrizes metodológicas e garantir coerência entre as ações desenvolvidas e os princípios da educação ambiental crítica.

Programação

3 de junho (terça-feira)

8h – Abertura e Mesa Redonda: “Histórico da Educação Ambiental no município de Sorocaba”. Palestrantes: Lázaro Ronaldo Ribeiro Puglia, Maria Cornélia Mergulhão, Teonila Mara Ribeiro Puglia, Lélia Maria Urban Soares, com mediação de Viviane Aparecida Rachid Garcia,

10h30 – Palestra “Atuação do Programa Município VerdeAzul no fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal”, com a gestora ambiental e diretora de Planejamento Ambiental da Semil (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), Marina Balestero, e a gestora ambiental e assistente técnica na Coordenaria de Interface Regional e Local da Semil, Amanda Silva Gusmão

11h – Palestra “Diagnóstico ambiental de Sorocaba”, com a técnica ambiental da Sema, Sara Regina Amorim

11h30 – Palestra “O Jardim Botânico ‘Irmãos Villas-Bôas’”, com o engenheiro agrônomo da Sema, Clebson Aparecido Ribeiro

4 de junho (quarta-feira)

8h – “Reconhecendo o que somos: Apresentação do Programa de Educação Ambiental do Jardim Botânico ‘Irmãos Villas-Bôas’”, com a técnica ambiental da Sema, Camila de Paula Alvares Rosa

9h – Oficina Sonhando o que queremos ser, com divisão de grupos para discussão de Missão, Objetivos Gerais e Princípios Norteadores do Centro de Educação Ambiental.

10h – Oficina Planejando como fazer, com divisão de grupos para discussão dos Objetivos Específicos e Metas do Centro de Educação Ambiental.

11h – Plenária e apresentação dos resultados