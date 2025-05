Independiente Del Valle x Barcelona, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Independiente Del Valle x Barcelona acontece Hoje (27) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Independiente Del Valle x Barcelona SC: Tudo sobre o confronto decisivo pela Libertadores

Na terça-feira, 28 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), o Estadio Banco de Guayaquil, em Sangolquí, Equador, será o palco de um confronto decisivo pela CONMEBOL Libertadores, Grupo B, rodada 6: Independiente Del Valle x Barcelona SC. A partida é válida pela última rodada da fase de grupos, e ambos os times ainda sonham com a classificação às oitavas de final.

Situação na tabela

O Independiente Del Valle chega na 3ª posição do grupo, com cinco pontos somados após cinco partidas. A equipe tem uma campanha de uma vitória, dois empates e duas derrotas. Já o Barcelona SC ocupa a 4ª colocação, com quatro pontos, e luta para escapar da lanterna. O grupo é liderado pelo Junior Barranquilla, seguido pelo Botafogo.

Este será o segundo confronto entre as equipes nesta fase. No primeiro duelo, o Barcelona SC venceu em casa. Agora, jogando em seus domínios, o Del Valle busca a revanche e os três pontos para tentar a vaga ou, ao menos, garantir a Sul-Americana.

Probabilidades e estatísticas

Segundo as odds da bet365, o Independiente Del Valle é favorito, com vitória cotada a 1.75. O empate está em 3.80, e uma vitória do Barcelona SC paga 4.50. Isso reflete o fator casa e o momento recente das equipes.

Nos últimos 10 jogos entre os clubes, o retrospecto mostra equilíbrio: 4 vitórias para o Del Valle, 3 empates e 3 vitórias do Barcelona. O duelo também marca o encontro entre os técnicos Javier Rabanal e Segundo Castillo, que se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado.

Jogadores em destaque

Pelo lado do Del Valle, o atacante Patrik Mercado se destacou na última rodada e deve ser a principal peça ofensiva. Já o zagueiro Gastón Campi, do Barcelona SC, tem se mostrado sólido na defesa e será crucial para segurar o ímpeto dos equatorianos.

Comparando os dados técnicos:

Patrik Mercado : ATT 57 / TEC 54 / DEF 46 / CRE 60

: ATT 57 / TEC 54 / DEF 46 / CRE 60 Gastón Campi: ATT 37 / TEC 45 / DEF 72 / CRE 40

Onde assistir

Até o momento, não há confirmação de transmissão por canais de TV no Brasil. A partida poderá ser acompanhada ao vivo por plataformas de placar em tempo real como Sofascore, que oferece estatísticas detalhadas, escalações, eventos do jogo, comparação de jogadores e mais.

Considerações finais

Com clima de decisão, Independiente Del Valle x Barcelona SC promete ser um duelo intenso, onde só a vitória interessa para ambos. A combinação de resultados poderá definir não apenas o classificado às oitavas da Libertadores, como também quem garante uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

