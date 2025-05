Guaratinguetá Assina Convênio de R$ 1 Milhão para Revitalização do Parque Ambiental Santa Clara

Posted on

A Operação Carga Máxima continua com fiscalização efetiva durante o Carnaval em Bonito. Fiscais, policiais ambientais e técnicos estão percorrendo os balneários, atrativos e ranchos de lazer da região para avaliar se os proprietários estão cumprindo com todas as exigências ambientais. Este trabalho concentrado começou no último sábado (10) e segue até o final do […]