Estudiantes x Carabobo, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Estudiantes x Carabobo: Tudo Sobre o Jogo da Libertadores 2025 – Retrospecto, Escalações e Onde Assistir

O Estudiantes recebe o Carabobo nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN e pela plataforma Star+.

Retrospecto e momento das equipes

Este será o segundo duelo entre Estudiantes e Carabobo na história da Libertadores. No confronto anterior, válido pela rodada inaugural, o time argentino venceu por 1 a 0 fora de casa. No grupo A, o Estudiantes soma três vitórias e duas derrotas, enquanto o Carabobo ainda não venceu, com um empate e quatro derrotas.

O Estudiantes vem de uma derrota por 3 a 2 para o Botafogo, também pela Libertadores, enquanto o Carabobo perdeu por 4 a 2 para o Deportivo Táchira na última rodada da Liga FUTVE.

Estatísticas e desempenho na temporada

Pelo lado do Estudiantes, o desempenho em casa tem sido relativamente sólido, com duas derrotas nas últimas dez partidas como mandante. No entanto, a equipe não vence há duas partidas e busca se recuperar diante da torcida.

Já o Carabobo atravessa uma fase bastante complicada. São cinco jogos sem vitória, sendo três derrotas consecutivas. Fora de casa, o cenário é ainda mais negativo: duas derrotas seguidas, três partidas sofrendo gols e nenhum triunfo nos últimos confrontos longe de seus domínios.

Desfalques confirmados

O Estudiantes não poderá contar com Guido Carrillo (lesão muscular) e Alexis Castro (feixe de músculo rasgado). Do lado do Carabobo, Loureins Martínez está fora com ruptura no ligamento cruzado.

Prováveis escalações

Estudiantes (último jogo):

Matías Mansilla; Sebastián Boselli, Santi Arzamendia, Facundo Rodríguez, Eric Meza; Santiago Núñez, Santiago Ascacíbar, Gabriel Neves, José Sosa; Tiago Palacios, Lucas Alario.

Carabobo (último jogo):

Lucas Bruera; Marcel Guaramato, Norman Rodríguez, Leonardo Aponte, Miguel Pernía; Matías Núñez, Gustavo González, Edson Tortolero, Juan Pérez; Joshuan Berríos, Flabian Londoño.

Dados estatísticos da Libertadores 2025

O Estudiantes marcou 9 gols e sofreu 5 em 5 partidas, com média de 1,80 gols por jogo.

O Carabobo marcou apenas 2 gols e sofreu 11, com média de 0,40 gols por jogo.

O valor de mercado do Estudiantes é estimado em 46,45 milhões de euros, enquanto o Carabobo vale 1,50 milhão de euros.

Onde assistir

A partida será exibida ao vivo na ESPN e também estará disponível na plataforma de streaming Star+. A cobertura minuto a minuto pode ser acompanhada no site ogol.com.br.

