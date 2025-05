Equipe Paralímpica de Atletismo de Sorocaba conquista cinco medalhas na 1ª Fase Nacional do Circuito Loterias Caixa – Agência de Notícias

Fotos: ACFS

A Associação Criança Feliz de Sorocaba (ACFS) conquistou, no último fim de semana (24 e 25), cinco medalhas, sendo uma de ouro e quatro de bronze, na 1ª Fase Nacional de Atletismo Circuito Loterias Caixa 2025, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP).

Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixa, a competição reuniu cerca de 400 competidores na pista e no campo, com o intuito de desenvolver as práticas desportivas em todos os municípios e estados brasileiros, além de melhorar o nível técnico das modalidades e dar oportunidades para atletas de elite e novos valores do esporte paralímpico do país.

A delegação de Sorocaba, que representa a cidade em competições oficiais no Atletismo, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), contou com a participação de seis atletas: Hetieli Alvarenga, Matheus Perez, Edjamerson Santos, João Vitor Teixeira, Nathalie Filomena e Willians Pereira.

Matheus Perez conquistou medalha de ouro nos 400 metros T35 e medalha de bronze nos 200 metros T35. Edjamerson Santos ficou em 3º lugar no Lançamento do Disco F56, bem como Nathalie Filomena no Lançamento do Disco F38 e Hetieli Alvarenga no Arremesso do Peso F64/63/44

O projeto da ACFS é realizado no Centro Esportivo da Vila Gabriel e tem como proposta buscar a inclusão social, por meio do esporte paralímpico, de crianças e adolescentes, de 10 a 17 anos, além de pessoas acima dos 18 anos com deficiência física, intelectual ou visual, em modalidades como: corrida, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de dardo, corrida com cadeira de rodas, entre outras.

Quem deseja ingressar no mundo do esporte paralímpico pode entrar em contato pelo WhatsApp: (15) 99828-1511 ou comparecer às terças, quintas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, no Centro Esportivo localizado na Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420, na Vila Gabriel.