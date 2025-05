Entorno de São Januário terá interdições para jogo do Vasco pela Copa Sul-Americana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Entorno de São Januário terá interdições para jogo do Vasco – Divulgação

A CET-Rio montou um esquema de trânsito para o jogo entre Vasco e Melgar (PER), nesta terça-feira (27/5), às 19h, em São Januário, pela Copa Sul-Americana. A partir do meio-dia haverá interdições ao trânsito de veículos na região. O efetivo da CET-Rio será de 30 agentes e apoiadores de tráfego, quatro veículos operacionais e dez motocicletas, além de sete painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas. Todo o conjunto é em prol da segurança viária, fluidez do trânsito, manutenção dos cruzamentos livres, como também na orientação dos torcedores, pedestres e motoristas.

Interdições

Das 12h às 22h

– Rua Francisco Palheta, entre a Rua São Januário e a Rua Ricardo Machado

– Avenida Roberto Dinamite, entre a Rua Ricardo Machado e a Rua Dom Carlos

– Rua Ferreira de Araújo, entre a Rua Dulce Rosalina e a Avenida Roberto Dinamite

Das 15h às 22h

– Rua São Januário, entre a Rua Dom Carlos e a Rua Bonfim

– Rua General Argolo, entre a Rua Teixeira Júnior e a Rua São Januário

– Rua do Bonfim, sentido Estádio de São Januário, entre a Rua Newton Prado e a Rua São Januário

– Rua Ricardo Machado, entre a Rua Bela e a Rua Prefeito Olímpio de Melo

– Rua Lima Barros, entre a Rua Ricardo Machado e a Rua do Bonfim

– Rua Newton Prado, entre a Rua Ricardo Machado e a Rua do Bonfim

– Rua Dom Carlos, entre a Rua São Januário e a Avenida Roberto Dinamite

– Rua Argentina, entre a Rua General Argolo e a Rua Senador Alencar

Inversão do sentido da via

Das 15h às 22h

– Rua Teixeira Júnior, entre a Avenida Roberto Dinamite e a Rua São Januário, que funcionará no sentido da Rua São Januário à Avenida Roberto Dinamite

Proibição de estacionamento

A partir das 22h de segunda-feira (26/5) às 22h de terça-feira (27/5)

– Avenida Roberto Dinamite, entre a Rua Ricardo Machado e a Rua Dom Carlos, em ambos os lados, inclusive na pista lateral do acesso ao estacionamento

A partir da meia-noite do dia da partida às 22h

– Rua Argentina, entre as edificações de números 303 e 195, em ambos os lados

– Rua Teixeira Júnior, entre a Rua São Januário e a Rua General Argolo

– Rua Francisco Palheta, entre a Rua São Januário e a Rua Ricardo Machado

– Rua Ferreira de Araújo, entre a Rua Dulce Rosalina e a Avenida Roberto Dinamite

– Rua São Januário, entre a Rua Dom Carlos e a Rua Bonfim

– Rua General Argolo, entre a Rua Teixeira Júnior e a Rua São Januário

– Rua do Bonfim, no sentido Estádio de São Januário, entre a Rua Newton Prado e a Rua São Januário

– Rua Ricardo Machado, entre a Rua Bela e a Rua Prefeito Olímpio de Melo

– Rua Lima Barros, entre a Rua Ricardo Machado e a Rua do Bonfim

– Rua Newton Prado, entre a Rua Ricardo Machado e a Rua do Bonfim

– Rua Dom Carlos, entre a Rua São Januário e a Avenida Roberto Dinamite

Técnicos da CET-Rio no Centro de Operações Rio (COR) vão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições.

Moradores do entorno

O acesso de veículos de moradores do entorno será feito mediante apresentação de comprovante de residência.