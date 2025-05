Conferência debate serviços para promover igualdade racial

Cláudio Souza





Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Garantir os direitos, promover a igualdade e a justiça racial e ampliar a participação popular na elaboração e implementação de políticas públicas para melhorar a vida das populações negra, quilombola, romani (ciganos) e dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana.

Com este objetivo, a Prefeitura de São José dos Campos realizou neste sábado (24), em parceria com o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a 2ª Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que contou com a participação de 200 inscritos, entre munícipes, lideranças destas populações e representantes da sociedade civil organizada e de entidades parceiras da Prefeitura.

O evento no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, na região norte, teve como tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”.

Entre as atrações, destaque para as apresentações culturais do grupo KaçaFeyta Kariri Xocó e do Jongo Mistura da Raça e palestras sobre o tema da conferência.

“Nada de nós sem nós. Desta maneira participamos da 2ª Conferência Municipal de Igualdade Racial. Foi uma oportunidade para pensarmos e construirmos coletivamente propostas para o nosso município e estado, visando a superação do racismo e das desigualdades”, disse Eloisa Helena, uma das fundadoras das Quilombelas, Núcleo de Mulheres Negras de São José.

“Para além das propostas, estar entre pessoas engajadas à luta antirracista é fortalecedor. Aquilombar-nos é urgente e necessário. Temos ainda muito que conquistar. Sigamos unidos, vigilantes e fortalecidos”, completou.

A apresentação cultural de grupo indígena foi uma das atrações |Foto: PMSJC

Democracia e justiça racial

Foram ministradas palestras sobre o tema da conferência pela professora, pesquisadora do tema educação das Relações Étnico-Raciais e coordenadora da UNEafro (União de Núcleos de Educação Popular para Negras (os) e Classe Trabalhadora) no Cursinho Popular UNEafro, Maira Mantovani; e pela mestre e doutora em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência e especialista em História da África e do negro no Brasil, Mariana Castro.

Os 200 inscritos se dividiram em salas do Cefe, onde foram realizadas oficinas sobre os três eixos temáticos com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil organizada.

Foram aprovadas as propostas e eleitos os delegados de São José para a 4ª Corepir (Conferência Regional de Promoção da Igualdade Racial do Vale do Paraíba e Litoral Norte), que será realizada no próximo sábado, dia 31 de maio, em Caçapava.

Serão 15 delegados, sendo oito da população negra, dois de povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas e povos de terreiro, dois do poder público, um da população quilombola, um da população indígena e um do povo romani (ciganos).

As propostas foram elaboradas e discutidas nos grupos de eixos temáticos |Foto: PMSJC

Ações constantes

A Prefeitura mantém, por meio da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, a Assessoria de Políticas Públicas de Igualdade Racial, com ações e eventos ao longo de todo o ano em parceria com o Compir (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial).

Somente em 2024, cerca de 50 mil pessoas foram beneficiadas com palestras, cursos, seminários, oficinas e rodas de conversa.

Uma das principais conquistas foi a implantação, em 2021, do Centro de Referência Afro-Brasileira, que funciona na sede da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão (rua Henrique Dias, 363, no Monte Castelo, na região central).



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Apoio Social ao Cidadão