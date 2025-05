Cícero Lucena destaca que escolas municipais preparam alunos para programa ‘Amanhã Digital’

Em João Pessoa, os alunos das escolas municipais utilizam sala Google, espaço Maker, materiais Lego, aprendem robótica e ainda contam com projetos como o Codificar para Desenvolver (Code), que é de programação digital. O uso dessa tecnologia, segundo o prefeito Cícero Lucena, forma uma base para os estudantes ingressarem no ensino médio mais preparados – nas escolas estaduais eles irão acessar inovações como o programa ‘Amanhã Digital’, lançado nesta segunda-feira (26), pelo governador João Azevêdo.

A solenidade aconteceu na Escola Técnica Pastor João Pereira Gomes Filho, em Mangabeira. “Esse avanço que o Estado está promovendo será fundamental para acolher os alunos dos municípios, que chegarão cada vez mais preparados, informados e tecnologicamente capacitados. O Estado, então, dará continuidade ao trabalho que já vem sendo feito nas bases municipais”, destacou Cícero Lucena.

O programa Amanhã Digital promete transformar a experiência educacional dos estudantes da rede pública estadual a partir da integração de novas tecnologias e metodologias inovadoras. Funciona como um guarda-chuva de ações tecnológicas que serão implementadas gradualmente em toda a rede estadual. Entre os destaques estão as Salas Escolas do Amanhã, que chegarão a 100 escolas em todas as regiões da Paraíba.

Esses espaços serão equipados com Chromebooks, óculos de realidade virtual e laboratórios de robótica, permitindo que os estudantes tenham contato direto com as tecnologias do futuro. Outra frente de atuação do programa são as Salas do Amanhã Digital Maker, inicialmente presentes em 20 escolas.

Nessas unidades, os alunos serão incentivados a aprender de forma prática e colaborativa, utilizando impressoras 3D, máquinas de corte a laser, telas interativas de 75 polegadas, além de kits de ferramentas eletrônicas, manuais e de solda. O objetivo é estimular a criatividade, a resolução de problemas e a inovação dentro do ambiente escolar.

“Em projetos dessa dimensão, especialmente como este que estamos implementando, é fundamental, primeiro, contar com a experiência adquirida nas cem escolas já atendidas. Com base nessa vivência, faremos os ajustes necessários para, então, continuar a expansão para todas as demais escolas. Nosso objetivo é oferecer essa estrutura no menor tempo possível, mas de forma responsável”, afirmou o governador João Azevêdo.

O secretário de Educação do Estado, Wilson Filho, aproveitou a oportunidade para anunciar os novos laboratórios — inclusive, um deles na Escola Técnica de Mangabeira, e também os óculos de realidade virtual. “Imagine um professor de História mostrando ao aluno como foi a Segunda Guerra Mundial, a Roma Antiga, o Egito, ou então um professor de Biologia ensinando sobre o corpo humano de forma imersiva?. É muita inovação”, celebrou.