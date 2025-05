Bolívar x Cerro Porteño, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Bolívar x Cerro Porteño acontece Hoje (28) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, Bolívar e Cerro Porteño se enfrentam em um duelo válido pela Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio Hernando Siles, às 21h30 (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo pelo canal Paramount+.

LDU Quito x Central Córdoba, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

Palmeiras x Sporting Cristal, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

Retrospecto dos Times

Bolívar e Cerro Porteño têm um histórico equilibrado na Libertadores. Ao todo, já se enfrentaram 11 vezes na competição, com vantagem do Bolívar, que venceu 6 jogos, enquanto o Cerro Porteño conquistou 4 vitórias, além de um empate entre eles.

No estádio Hernando Siles, casa do Bolívar, o desempenho dos donos da casa é ainda mais dominante, com 5 vitórias em 5 jogos contra o Cerro Porteño.

Situação Atual dos Times

Na temporada 2025 da Libertadores, o Bolívar já disputou 15 jogos, conquistando 8 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. O time boliviano apresenta uma média de 1,60 gols por jogo e vem de duas vitórias consecutivas em casa, apesar de ter sofrido gols nos últimos três jogos.

O Cerro Porteño, por sua vez, tem 30 jogos na temporada, com 16 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. A equipe paraguaia vem de cinco jogos consecutivos sem perder fora de casa, com uma média de 2,11 gols por jogo, o que mostra uma forte ofensividade.

Flamengo x Deportivo Táchira, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

Nacional x Atlético Nacional, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

Prováveis Escalações

Bolívar (última partida contra Universitario de Vinto)

Goleiro: Federico Lanzillota

Defesa: Escleizon Freita, Jesús Sagredo, Miguel Torrén, José Sagredo

Meio-campo: Robson Tomé, Leonel Justiniano, Carlos Melgar, Jhon Velásquez

Ataque: Fábio Gomes, Patito Rodríguez

Cerro Porteño (última partida contra 2 de Mayo)

Goleiro: Alexis Martín

Defesa: Diego León, Lucas Quintana, Gustavo Velázquez, Matías Pérez

Meio-campo: Piris da Motta, Alexis Fariña, Jorge Morel

Ataque: Juan Iturbe, Gabriel Aguayo, Chico

Desfalques Importantes

Bolívar: Abel Luciatti (problemas nas costas)

Cerro Porteño: Rodrigo Melgarejo (ruptura do ligamento)

Palpites e Tendências

O histórico recente mostra que as partidas do Bolívar em casa costumam ter mais de 2,5 gols (em 3 dos últimos 3 jogos). O time tem uma boa vantagem no retrospecto, principalmente jogando no Hernando Siles, onde nunca perdeu para o Cerro Porteño.

Por outro lado, o Cerro Porteño tem mostrado força fora de casa, com cinco jogos consecutivos sem derrota. A equipe paraguaia busca manter a sequência positiva e surpreender no confronto.

Onde Assistir

A partida entre Bolívar e Cerro Porteño será transmitida ao vivo pelo canal Paramount+ a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Tags SEO:

Bolívar x Cerro Porteño, Libertadores 2025, Bolívar, Cerro Porteño, onde assistir Bolívar x Cerro Porteño, escalações Bolívar x Cerro Porteño, retrospecto Bolívar x Cerro Porteño, Copa Libertadores ao vivo, jogos de futebol 2025, futebol sul-americano.