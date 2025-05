ASSISTIR AO VIVO Vasco x Melgar , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Vasco x Melgar acontece HOJE (27) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Vasco x Melgar: Onde assistir ao decisivo confronto da Copa Sul-Americana 2025

Na terça-feira, 27 de maio de 2025, o Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), será palco de um confronto decisivo pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. O Vasco da Gama recebe o Melgar, do Peru, em duelo válido pelo Grupo G, com início marcado para as 19h (horário de Brasília).

A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+, plataforma que detém os direitos de exibição de vários jogos da competição nesta temporada. Assim, torcedores vascaínos e amantes do futebol sul-americano poderão acompanhar o confronto com qualidade e praticidade via internet.

Situação do grupo e o que está em jogo

Com cinco rodadas já disputadas, o Grupo G da Sul-Americana 2025 tem a seguinte classificação:

Lanús (ARG) – 11 pontos

– 11 pontos Melgar (PER) – 7 pontos

– 7 pontos Vasco (BRA) – 5 pontos

– 5 pontos Equipe 4 – já eliminada

O Lanús já está classificado diretamente para as oitavas de final, como líder do grupo. O Vasco, atualmente na terceira colocação, precisa vencer o Melgar para chegar a 8 pontos e ultrapassar os peruanos, assumindo a segunda posição da chave.

Caso conquiste a vitória, o Cruzmaltino garantirá vaga nos playoffs da Sul-Americana, etapa em que os segundos colocados de cada grupo enfrentam os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. A partir desses confrontos, definem-se os últimos classificados para as oitavas de final do torneio continental.

Transmissão da Copa Sul-Americana 2025

Além do Paramount+, outros canais também transmitem partidas da Sul-Americana em 2025, como:

SBT (TV aberta)

(TV aberta) ESPN (TV por assinatura)

(TV por assinatura) Disney+ (streaming)

No entanto, o jogo entre Vasco x Melgar será exibido apenas pelo Paramount+, sendo necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar ao vivo.

Expectativa e apoio da torcida

A partida promete grande mobilização da torcida vascaína, que deve lotar São Januário em busca de apoiar o time rumo à classificação. O jogo é considerado uma verdadeira final para o clube carioca, que vê na Sul-Americana uma oportunidade importante de título internacional e retorno ao protagonismo no cenário continental.

Serviço do jogo

Jogo: Vasco x Melgar

Data: Terça-feira, 27 de maio de 2025

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão ao vivo: Exclusiva no Paramount+

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.