ASSISTIR AO VIVO Palestino x Mushuc Runa HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Posted on

Urgente: Sócios do Vasco aprovam criação da SPE para reforma de São Januário com ampla maioria Em decisão histórica para o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama, os sócios aprovaram neste quinta-feira, 23 de maio de 2025, a criação da Sociedade de Propósito Específico (SPE) voltada à reforma e modernização do estádio de […]