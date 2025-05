ASSISTIR AO VIVO Lanús x Puerto Cabello , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Por MRNews



Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Lanús x Puerto Cabello acontece HOJE (27) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Lanús x Puerto Cabello: Onde Assistir, Escalações e Detalhes da Partida pela Sul-Americana

ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Racing de Montevideo , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Huracán x Corinthians , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Pela última rodada do Grupo G da CONMEBOL Sul-Americana 2025, Lanús e Academia Puerto Cabello se enfrentam nesta terça-feira, 27 de maio, às 19h (horário de Brasília), no Estadio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, Argentina. A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Paramount+.

O confronto marca o encerramento da fase de grupos para ambas as equipes. O Lanús chega em excelente fase e ocupa a 1ª colocação do grupo, enquanto o Puerto Cabello está na 4ª posição e já não possui chances de classificação para a próxima fase do torneio continental.

Situação das equipes

O Lanús vem de uma campanha consistente e lidera o grupo com tranquilidade. A equipe argentina está invicta há quatro partidas e busca garantir a liderança com mais uma vitória diante de sua torcida. Sob o comando do técnico Mauricio Pellegrino, o Lanús aposta na boa fase de Ramiro Carrera, destaque ofensivo do time.

Já o Academia Puerto Cabello, treinado por Vasco Faísca, soma apenas quatro pontos na tabela. O time venezuelano sofreu derrotas importantes ao longo da fase de grupos e agora joga apenas para cumprir tabela e encerrar sua participação com dignidade.

ASSISTIR AO VIVO Vasco x Melgar , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Quem é Samir Xaud, novo presidente da CBF

Confrontos diretos e desempenho recente

Este será o segundo confronto entre Lanús e Puerto Cabello nesta edição da Sul-Americana. No duelo anterior, realizado na Venezuela, o Lanús venceu por 1 a 0. Historicamente, as equipes têm pouco histórico de confrontos, já que o Puerto Cabello é uma equipe emergente no cenário continental.

Nos últimos cinco jogos, o Lanús somou três vitórias e dois empates, enquanto o Puerto Cabello venceu apenas uma vez, com duas derrotas e dois empates. O momento favorável do time argentino é refletido também nas probabilidades das casas de apostas, com a vitória do Lanús cotada a 1.16, empate a 6.60 e triunfo dos visitantes a 26.00, segundo a Betano.

Jogadores em destaque

Ramiro Carrera é o nome a ser observado no Lanús. Com números expressivos em criatividade (CRE 54), ataque (ATT 55) e técnica (TEC 48), ele é um dos pilares da equipe. Pelo lado do Puerto Cabello, Dimas Rafael Meza Daniz é quem chama atenção, embora com índices inferiores ao rival argentino.

Ficha da partida

Competição : CONMEBOL Sul-Americana 2025 – Grupo G – Rodada 6

: CONMEBOL Sul-Americana 2025 – Grupo G – Rodada 6 Data : 27/05/2025

: 27/05/2025 Horário : 19h (horário de Brasília)

: 19h (horário de Brasília) Local : Estadio Ciudad de Lanús, Buenos Aires, Argentina

: Estadio Ciudad de Lanús, Buenos Aires, Argentina Transmissão : Paramount+

: Paramount+ Arbitragem: A confirmar

Tags: Lanús x Puerto Cabello, Sul-Americana 2025, futebol ao vivo, onde assistir Lanús, Grupo G Sul-Americana, futebol da Argentina, CONMEBOL Sul-Americana.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.