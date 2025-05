ASSISTIR AO VIVO Huracán x Corinthians , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Huracán x Corinthians acontece HOJE (27) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Huracán x Corinthians: onde assistir, palpites e escalações – Sul-Americana – 27/05/2025

ASSISTIR AO VIVO América de Cali x Racing de Montevideo , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Lanús x Puerto Cabello , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

A última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 promete fortes emoções com o confronto entre Huracán e Corinthians nesta terça-feira, 27 de maio. O duelo será realizado no Estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires, com início marcado para as 21h30 (horário de Brasília). A partida é válida pelo Grupo C, onde o Timão busca a classificação direta ou, ao menos, a vaga nos playoffs.

Onde assistir Huracán x Corinthians ao vivo

O torcedor poderá acompanhar o confronto decisivo em múltiplas plataformas. A transmissão ao vivo será feita pela ESPN, no canal de TV por assinatura, além do serviço de streaming Disney+. Para quem prefere a televisão aberta, o SBT também exibirá o jogo.

Situação do grupo e o que está em jogo

ASSISTIR AO VIVO Vasco x Melgar , HOJE (27), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Quem é Samir Xaud, novo presidente da CBF

O Huracán chega para o duelo como líder do grupo com 11 pontos. A equipe argentina tem a vantagem de poder até perder por três gols de diferença e, mesmo assim, garantir a vaga direta às oitavas de final. Por outro lado, o Corinthians, com campanha sólida nas últimas rodadas, precisa vencer e torcer por uma combinação de resultados para avançar diretamente — ou ao menos confirmar presença na repescagem.

Palpites para Huracán x Corinthians

Três palpites se destacam para esta partida:

Resultado da partida ou do intervalo: empate – Dada a consistência defensiva do Corinthians e o possível time misto do Huracán, o empate em alguma das etapas do jogo aparece com boas chances. A odd está em 1,60 na Superbet.

– Dada a consistência defensiva do Corinthians e o possível time misto do Huracán, o empate em alguma das etapas do jogo aparece com boas chances. A odd está em 1,60 na Superbet. Corinthians para cobrar mais escanteios – Com média alta de posse de bola (62%) e um jogo que exigirá mais ofensividade do time de Dorival Júnior, o Timão tende a pressionar mais e ter mais cobranças de escanteios. Cotação de 2,00 na KTO.

– Com média alta de posse de bola (62%) e um jogo que exigirá mais ofensividade do time de Dorival Júnior, o Timão tende a pressionar mais e ter mais cobranças de escanteios. Cotação de 2,00 na KTO. Ambas as equipes marcam: não – O Huracán vem de uma sequência de jogos com placares baixos e o Corinthians sofreu apenas um gol nos últimos cinco jogos. A aposta “não” para ambas marcarem está com odd de 1,67 na F12Bet.

Prováveis escalações

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil (ou Leonel Pérez); Walter Mazzantti, Makto Milijevic, Gabriel Alanis; Leonardo Sequeira. Técnico: Frank Kudelka.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Angileri; Raniele, Breno Bidon, Maycon, Igor Coronado; Ángel Romero, Héctor Hernández (ou Memphis). Técnico: Dorival Júnior.

Retrospecto e momento das equipes

Na temporada, o Huracán se destacou com vitórias importantes e chega embalado pela classificação à final do Torneio Apertura argentino. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três, empatou um e perdeu nos pênaltis para o Independiente.

O Corinthians vem em uma crescente. Nos últimos cinco compromissos, o Timão venceu quatro e perdeu apenas uma vez. A defesa sólida é um destaque, com quatro partidas seguidas sem sofrer gols.

Tags: Huracán x Corinthians, onde assistir Huracán x Corinthians, Sul-Americana 2025, palpites Sul-Americana, escalações Huracán x Corinthians, jogo do Corinthians hoje, transmissão SBT, Disney+, ESPN.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.