ASSISTIR AO VIVO Cruzeiro x Unión Santa Fe HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cruzeiro x Unión Santa Fe acontece HOJE (28) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Cruzeiro x Unión Santa Fe: Onde assistir e informações da partida pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana 2025

ASSISTIR AO VIVO Universidad Católica x Vitória HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Palestino x Mushuc Runa HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 chega à sua última rodada, e Cruzeiro e Unión Santa Fe se enfrentam nesta quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O duelo será transmitido de forma exclusiva pelo streaming Paramount+.

Apesar do peso das camisas envolvidas, o confronto entre brasileiros e argentinos tem caráter protocolar. Após cinco rodadas disputadas, Cruzeiro soma 4 pontos e Unión Santa Fe tem apenas 3, ambos já eliminados da competição. O grupo é liderado pelo Mushuc Runa (EQU), com 13 pontos, seguido pelo Palestino (CHI), que tem 9.

Situação na tabela – Grupo E da Sul-Americana 2025

Posição Time Pontos 1º Mushuc Runa (EQU) 13 2º Palestino (CHI) 9 3º Cruzeiro (BRA) 4 4º Unión Santa Fe (ARG) 3

Com a classificação já definida, Cruzeiro e Unión Santa Fe entram em campo apenas para cumprir tabela, mas ainda há objetivos importantes em jogo, como encerrar a participação de maneira digna, dar minutos a jovens atletas e começar a projetar o segundo semestre da temporada.

Onde assistir ao jogo Cruzeiro x Unión Santa Fe

Data: Quarta-feira, 28 de maio de 2025

Quarta-feira, 28 de maio de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG) Transmissão: Exclusiva pelo Paramount+

Expectativas para o jogo

Mesmo sem chances de classificação, o Cruzeiro deve contar com o apoio de sua torcida no Mineirão. O técnico da equipe mineira pode utilizar o jogo para fazer testes no elenco e observar jogadores que buscam mais espaço. Já o Unión Santa Fe, que também entra eliminado, tenta ao menos encerrar sua campanha com uma vitória fora de casa.

ASSISTIR AO VIVO Defensa y Justicia x Cerro Largo , HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

ASSISTIR AO VIVO Guaraní x Boston River , HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Retrospecto na Sul-Americana 2025

O Cruzeiro venceu uma vez, empatou uma e perdeu três jogos.

venceu uma vez, empatou uma e perdeu três jogos. O Unión Santa Fe soma três derrotas, um empate e uma vitória.

Com ambos os clubes fora da briga pela vaga na próxima fase, o jogo pode ser uma oportunidade para uma partida mais solta, com menos pressão e maior liberdade para jogadas ofensivas.

Tags: Copa Sul-Americana, Cruzeiro, Unión Santa Fe, Paramount+, onde assistir, transmissão, Mineirão, fase de grupos, Grupo E.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.