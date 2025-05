Posted on

A Sala do Empreendedor de Bonito, com apoio do Banco do Brasil, irá promover uma palestra para os empreendedores locais sobre as linhas de crédito disponíveis para cada grupo, apresentando taxas e condições mais vantajosas. A palestra será nesta terça-feira (24), às 9h30, na sala de reuniões da SECTUR, em anexo ao prédio da Prefeitura, […]