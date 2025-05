Agência Minas Gerais | Ferramenta do Governo de Minas será premiada internacionalmente em encontro de inovação pública

O Governo de Minas será premiado internacionalmente pela atuação inovadora na transformação digital do serviço público. A ferramenta ProBPMS, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), desenvolvida pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge), é uma das iniciativas vencedoras do Encontro Ibero-Americano de Inovação Pública, que será realizado no Chile nos dias 3 e 4/7.

Seplag / Divulgação



A premiação é organizada pela Secretaria-Geral Ibero-americana, em parceria com o Laboratório de Governo do Ministério da Fazenda do Chile, e com apoio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Foram mais de 50 instituições públicas inscritas e apenas cinco selecionadas, sendo a iniciativa da Seplag-MG a única brasileira no ranking.

O encontro reconhece projetos inovadores de governos ibero-americanos, com impacto comprovado nos últimos quatro anos. No caso de Minas Gerais, a ferramenta ProBPMS venceu a categoria Inovação em Escala. Os outros quatro países premiados são Argentina, Colômbia, Portugal e Uruguai, em diferentes categorias.

Inovação

ProBPMS é uma plataforma de gerenciamento de processos de negócio (Business Process Management Suite) criada para ampliar a digitalização da administração pública estadual. A ferramenta transforma fluxos manuais e complexos em processos digitais padronizados, com menor esforço técnico, mais agilidade e monitoramento em tempo real.

“A solução apoia a Estratégia Estadual de Governo Digital com dois focos principais: oferecer agilidade, inclusão e inovação na prestação de serviços, e disponibilizar ferramentas que favoreçam políticas públicas eficazes e transparentes. Desta forma, a ProBPMS contribui de forma eficaz para a transformação digital dos serviços públicos, tornando-os mais acessíveis e simples para a população”, destacou o superintendente de Governança Eletrônica da Seplag-MG, Fabrício Salum.

A ferramenta ProBPMS já viabilizou a automação de mais de 30 tipos de processos, tanto de atendimento ao cidadão quanto de gestão interna. Entre os principais usos estão: autorizações e credenciamentos educacionais pela Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG); solicitações de imunobiológicos e atendimentos de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG); defesas, recursos e serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a veículos, pela Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG).

“Esse reconhecimento internacional demonstra que estamos no caminho certo ao propor sistemas que ampliam o alcance e a transparência das ações e impactam a rotina e a qualidade de vida da população”, ressaltou o diretor-presidente da Prodemge, Roberto Tostes Reis.

O ProBPMS é resultado da parceria do Governo de Minas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com intermediação da Secretaria de Estado de Casa Civil (SCC).