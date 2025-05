Vacina Rápida mostra UBSs com menor tempo de espera para imunização

Lucas Brito





A Prefeitura de São José dos Campos lançou um novo serviço digital que torna a vacinação ainda mais prática para a população. Com o Vacina Rápida, os munícipes podem conferir, de forma simples e rápida, o tempo médio de espera para vacinação nas 20 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve com atendimento mais ágil naquele momento.

A ferramenta está disponível no site da Prefeitura e é atualizada a cada 10 minutos. O sistema traz um ranking das unidades com menor tempo de espera, auxiliando o cidadão na escolha da UBS mais conveniente para se vacinar, de acordo com sua rotina e localização.

O serviço contempla todas as vacinas oferecidas na rede pública, e não apenas a campanha contra a gripe, agora ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A novidade permite que o munícipe tenha mais autonomia e agilidade no cuidado com a saúde, evitando deslocamentos desnecessários e otimizando seu tempo.

Para consultar o tempo médio de qualquer UBS da cidade, basta ligar para o telefone 156, que continua disponível como canal de atendimento.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de São José dos Campos com a inovação, promovendo uma saúde pública cada vez mais eficiente e centrada nas necessidades da população.

Campanha

A campanha contra a gripe, iniciada antecipadamente em 1º de abril, prossegue de segunda a sexta-feira, com 50 pontos para vacinação na cidade. Neste período, 110.941 indivíduos já foram imunizados.

São 45 unidades de atenção básica (40 UBS e 5 USF) abertas para imunização, que se encerra uma hora antes do fechamento da unidade.

As doses também estão sendo aplicadas no Colégio Tableau (Rua Claudino Pinto, 85-93, Centro), das 19h às 21h30, para maiores de 18 anos. As Casas do Idoso seguem disponíveis para as pessoas acima de 60 anos exclusivamente.

Para facilitar o acesso aos imunizantes, especialmente para quem tem dificuldade em comparecer às unidades durante a semana por conta do trabalho ou outros compromissos, a Prefeitura realizou, no último sábado (24), mais uma edição do Dia D de vacinação. Todas as 40 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve funcionaram excepcionalmente das 9h30 às 14h30, aplicando 11.698 doses de vacinas, 9.349 contra a influenza e 2.349 do calendário básico de imunização.

Em 2025, a vacina contra o vírus influenza foi incorporada ao Calendário Básico de Vacinação, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (MS).

A imunização é a principal forma de prevenção contra o vírus da influenza, evitando complicações e o agravamento da doença. Além de tomar a vacina, é preciso tomar outros cuidados, como:

Higienização frequente das mãos e objetos

Manter o ambiente arejado

⁠Beber bastante água e manter-se hidratado

Ter uma alimentação saudável e rica em frutas, verduras e legumes

Manter o ambiente domiciliar limpo e livre de poeiras e mofos



