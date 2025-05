Sorocaba é pentacampeã na Fase Regional dos Jogos da Melhor Idade 2025 – Agência de Notícias

Fotos: Sequav

Sorocaba ficou em primeiro lugar na 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) 2025, da 8ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, com 305 pontos. A competição, que ocorreu em Cerquilho (SP), foi encerrada neste domingo (25). Em segundo lugar, ficou Cerquilho, com 145 pontos e, em terceiro, Jundiaí, com 125 pontos. A delegação sorocabana contou com 160 atletas, que disputaram todas as 15 modalidades esportivas e conquistaram 36 medalhas, sendo 23 de ouro, oito de prata e cinco de bronze.

Organizado e realizado pelo Governo do Estado, o Jomi foi criado para valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos. Os atletas e equipes com melhores resultados das etapas regionais se classificaram para a final estadual, marcada para junho. O evento reuniu 1.698 atletas, com idade a partir de 60 anos.

“Nossos atletas, mais uma vez, tiveram um desempenho excelente, conquistando o pentacampeonato com recorde histórico de pontuação. Todos estão de parabéns!”, declarou o secretário de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares, que esteve na cerimônia de premiação no domingo.

Pela 8ª Região Esportiva, participaram os municípios de Angatuba, Araçariguama, Avaré, Araçoiaba da Serra, Boituva, Cerquilho, Campo Limpo Paulista, Capela do Alto, Cabreúva, Itu, Itupeva, Itapetininga,

Itararé, Iguape, Ilha Comprida, Itaí, Iperó, Itapeva, Jundiaí, Laranjal Paulista, Louveira, Porangaba, Pilar do Sul, Porto Feliz, Pereiras, Pirapora do Bom Jesus, Rafard, Registro, Ribeirão Branco, São Roque, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Santana de Parnaíba, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê, Várzea Paulista e Votorantim.

Os atletas de Sorocaba treinam, durante o ano, em equipamentos esportivos da cidade, principalmente no Centro Esportivo do Jardim Simus, além de unidades parceiras da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), e representam o município em competições oficiais do Estado de São Paulo, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Sorocaba e a ADES.

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Sequav, fornece todo apoio às equipes, incluindo a realização das inscrições, além de transporte e montagem da estrutura do alojamento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3212-7282 ou pelo e-mail: [email protected].

Confira, abaixo, o desempenho de todas as equipes de Sorocaba na Fase Regional da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade:

Atletismo Feminino – 2º lugar

Atletismo Masculino – 1º lugar

Basquete 3×3 Categoria A Feminino – 2⁰ lugar

Basquete 3×3 Categoria B Feminino – 1⁰ lugar

Basquete 3×3 Categoria A Masculino – 2⁰ lugar

Basquete 3×3 Categoria B Masculino – 3⁰ lugar

Bocha – 1º lugar

Buraco Feminino – 1º lugar

Buraco Masculino – 3º lugar

Coreografia A – 1º lugar

Damas Feminino – 4º lugar

Damas Masculino – 1º lugar

Dança de Salão A – 1º lugar

Dança de Salão B – 2º lugar

Dança de Salão C – 1º lugar

Dominó Masculino – 5º lugar

Malha – 2º lugar

Natação Feminino – 1º lugar

Natação Masculino – 1º lugar

Tênis Feminino Duplas A – 1º lugar

Tênis Feminino Individual B– 1º lugar

Tênis Feminino Individual C – 1º lugar

Tênis Masculino Individual A – 1º lugar

Tênis Masculino Individual B – 1º lugar

Tênis Masculino Duplas C – 1º lugar

Tênis de Mesa Feminino A – 1º lugar

Tênis de Mesa Feminino B – 3º lugar

Tênis de Mesa Feminino C – 1º lugar

Tênis de Mesa Masculino A – 3º lugar

Tênis de Mesa Masculino B – 1º lugar

Tênis de Mesa Masculino C – 2º lugar

Truco Feminino – 2º lugar

Truco Masculino- 2⁰ lugar

Voleibol Feminino A – 3º lugar

Voleibol Feminino B – 1º lugar

Voleibol Masculino A – 8º lugar

Voleibol Masculino B – 1º lugar

Xadrez Feminino – 1º lugar

Xadrez Masculino – 1º lugar