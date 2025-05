Semob-JP realiza comando solidário para incentivar doações de sangue no Hemocentro da Paraíba

Com o objetivo de incentivar a doação de sangue e salvar vidas, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realiza, nesta sexta-feira (30), a partir das 7h, um comando solidário na Avenida Pedro II, em frente ao Hemocentro da Paraíba, com abordagem de condutores de veículos, adesivagem de carros e motos, e distribuição de material educativo. Os agentes de mobilidade vão doar sangue, como forma de motivar outras pessoas a também fazer a sua doação, reforçando o estoque da unidade e ajudando a salvar vidas.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa,Marcílio do HBE, destacou a importância das pessoas abraçarem a campanha por mais doações de sangue. “Como em anos anteriores, abraçamos esta campanha tão importante para as pessoas que aguardam por uma cirurgia nos hospitais, muitas delas vítimas de sinistros de trânsito. Por isso, este chamamento às pessoas para que compareçam ao Hemocentro, doem sangue e ajudem a salvar vidas, como o exemplo dado por nossos agentes”, disse Marcílio do HBE.

A Semob-JP abraça a campanha de Doação de Sangue dado Hemocentro da Paraíba com objetivo chamar a atenção daqueles que já são doadores para doar com mais frequência, bem como atrair novos doadores, por conta da redução do estoque de sangue, que põe em risco as vidas das pessoas que estão nos hospitais precisando de sangue para intervenções cirúrgicas.

Maio Amarelo – Neste mês de maio, com as ações educativas realizadas pela Divisão de Educação (Died) da Semob-JP, alusivas ao Movimento Mundial Maio Amarelo, que chama a atenção para a prevenção de sinistros de trânsito e a preservação de vidas, a Semob-JP também apoia e destaca a importância da doação de sangue para a salvaguarda de vidas daqueles que precisam deste ato humano e solidário, que representa esperança de vida, principalmente para as vítimas de sinistros graves de trânsito.

Horários de atendimento – O Hemocentro da Paraíba está localizado na Avenida Pedro II, nº 1548, em Jaguaribe e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, aos sábados, das 7h às 13h.