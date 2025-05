Semana do MEI movimenta Guaratinguetá com cursos e atendimentos gratuitos – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Na próxima segunda-feira (11/03), a partir das 18:45, está agendada a realização da reunião do COMTUR – Conselho Municipal do Turismo no Espaço Multiuso, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 115, Centro, Guaratinguetá SP. A pauta da reunião abordará os seguintes pontos: Abertura pelo Presidente do COMTUR. Leitura e aprovação da Ata da Reunião […]