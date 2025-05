Secretaria de Turismo de Guaratinguetá representa Região Turística da Fé em evento do Ministério do Turismo

A Secretaria de Turismo de Guaratinguetá, por meio do Secretário de Turismo, Anderson Solcia, representou nos últimos dias 21 e 22 de maio, a Região Turística da Fé no encontro do Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo (PRT em ação). O evento foi realizado na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e contou com a participação do Secretário Estadual de Turismo, Roberto de Lucena.

Na oportunidade, o Secretário de Turismo de Guaratinguetá, Anderson Solcia, pôde apresentar a Região Turística da Fé e também Guaratinguetá. Dessa forma, explanando sobre os municípios que fazem parte da região e o que as cidades oferecem em termos turísticos, como o Santuário de Frei Galvão, Santuário Nacional de Aparecida, Santuário da Esperança, Santuário de Santo Expedito, entre outros.

No encontro foram apresentadas:

➡️Orientações do Ministério do Turismo sobre cadastramento do munícipio na plataforma do Sismapa (Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro)

➡️Informações sobre a Importância sobre o munícipio estar dentro dos critérios que o Ministério do Turismo solicita para participar de editais

➡️Orientações sobre o desenvolvimento do município e também regional

➡️Informações sobre os caminhos para estar participando das ações do Ministério do Turismo

➡️Informações sobre CADASTUR

➡️Informações sobre TranferGov do Turismo

➡️Orientações sobre a promoção dos destinos turísticos

A participação no encontro demostra a importância turística de Guaratinguetá para a região e também para o Estado de São Paulo.