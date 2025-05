Sebrae Ubatuba abre inscrições para cursos gratuitos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba, em parceria com o Sebrae Aqui, está com inscrições abertas para uma série de oficinas gratuitas voltadas a pessoas que desejam empreender, formalizar ou impulsionar seus negócios. As capacitações fazem parte do programa “KIT Empreenda”, que oferece conteúdos práticos e diretos, com certificação e possibilidade de acesso a linhas de crédito ao final do processo.

Entre os temas abordados estão vendas pelas redes sociais, produção de conteúdo visual, uso do WhatsApp Business e presença no Google Meu Negócio. Os cursos são realizados de forma online, com duração de apenas 2 horas e totalmente gratuitos.

Confira a programação das oficinas:

📅 16/06 – às 10h

🛒 Transforme seguidores em compradores + Faça anúncios incríveis no Facebook e Instagram + Crie sua conta no WhatsApp Business

🔗 Inscreva-se aqui

📅 17/06 – às 10h

📸 Faça fotos e vídeos incríveis para suas redes

🔗 Inscreva-se aqui

📅 18/06 – às 10h

🌐 Amplie a presença online do seu negócio + Crie sua conta no WhatsApp Business + Google Meu Negócio

🔗 Inscreva-se aqui

As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelos links indicados ou com atendimento presencial no posto do Sebrae Aqui Ubatuba, localizado no Supermercado Shibata (Rod. Oswaldo Cruz, 850 – Mato Dentro), de segunda a sexta, das 9h às 16h.

Mais informações: (12) 3832-4402

E-mail: [email protected]