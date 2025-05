SAEG segue com o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) segue com o cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios e poços da cidade.

Nessa semana as ações irão ocorrer nas seguintes localidades:

27/05 – Terça-feira: Jardim do Vale (bairros: Vilage Santana (parte baixa), São Dimas (parte baixa), Jardim do Vale II, Colônia do Piagui) – limpeza e manutenção do poço, e lavagem do reservatório.

29/05 – Quinta-feira: Pedrinha – limpeza e manutenção do poço, e lavagem do reservatório.

Durante a limpeza, os reservatórios precisam ser esvaziados, e por isso poderá haver oscilações no abastecimento nos bairros atendidos.

Para mais informações, ligue para 156 ou baixe o aplicativo 156 SAEG.