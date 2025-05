Real Betis x Chelsea ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (28/05), PALPITES

O jogo entre Real Betis x Chelsea acontece HOJE (28) às 20 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Assista na ESPN / DISNEY+

Veja Também

Noticias da Conference League

Real Betis x Chelsea: Prévia e Expectativas para a Final da Conference League 2025

ASSISTIR AO VIVO Jamaica x Trinidad and Tobago Amistoso Internacional, HOJE (28), PALPITES, NOTÍCIAS

ASSISTIR AO VIVO ASEAN All-Stars x Manchester United Amistoso Internacional, HOJE (28), PALPITES, NOTÍCIAS

A final da UEFA Europa Conference League 2024-25 acontece no dia 28 de maio de 2025, às 20h (horário do Reino Unido), na Tarczynski Arena, em Wroclaw. De um lado, o espanhol Real Betis, buscando seu primeiro título europeu; do outro, o inglês Chelsea, que tem a chance de se tornar o primeiro clube a conquistar todos os quatro grandes torneios europeus da UEFA.

Caminho até a final

O Chelsea, sob comando de Enzo Maresca, garantiu a vaga após superar o Djurgardens IF nas semifinais. A equipe inglesa também garantiu uma vaga na próxima edição da Champions League ao terminar em quarto lugar na Premier League 2024-25, após vitória importante contra o Nottingham Forest na última rodada, com gol decisivo de Levi Colwill.

Já o Real Betis, dirigido pelo experiente Manuel Pellegrini, eliminou a Fiorentina numa dramática semifinal, onde conseguiu a classificação após um empate por 2 a 2, graças a um gol nos acréscimos do atacante Antony. Embora venha de uma fase irregular na La Liga, o time espanhol garantiu vaga na próxima Europa League ao terminar em sexto lugar no campeonato espanhol.

Histórico e desafios para a final

O Chelsea chega com uma tradição rica em finais europeias, tendo conquistado oito de suas 12 finais anteriores, incluindo a Champions League e a Europa League. A equipe inglesa é considerada favorita, especialmente pelo seu elenco mais profundo e pela experiência de seus jogadores em grandes decisões.

Independiente Del Valle x Barcelona, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

Estudiantes x Carabobo, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

O Real Betis, por sua vez, disputará sua primeira final europeia, apostando na liderança de Pellegrini e no renascimento de jogadores como Isco e Antony. O clube espanhol encara o jogo como uma oportunidade histórica, apesar dos desfalques importantes por lesão, como Héctor Bellerín, Marc Roca e Diego Llorente.

Notícias das equipes e possíveis escalações

No Chelsea, o atacante Nicolas Jackson retorna após suspensão e deve liderar o ataque, enquanto Christopher Nkunku permanece em dúvida devido a um problema físico recente. Outros jogadores como Aaron Anselmino, Wesley Fofana e Omari Kellyman seguem lesionados. O meio-campista Romeo Lavia, mesmo recuperado, não pôde atuar na competição.

Para o Real Betis, a ausência de Bellerín é confirmada para o restante da temporada. Giovani Lo Celso é dúvida por desconforto muscular, mas Youssouf Sabaly e Johnny Cardoso devem estar disponíveis para o confronto. O atacante Cedric Bakambu é a principal referência ofensiva do time, com sete gols na competição.

Expectativa para o duelo

Com ambas as equipes marcando gols em praticamente todos os jogos recentes, a final promete ser equilibrada e eletrizante. A profundidade do elenco do Chelsea pode fazer a diferença, principalmente se o jogo se estender para a prorrogação. Já o Betis aposta no fator casa (indiretamente pelo local da final na Europa) e na experiência de Pellegrini para surpreender.

O confronto entre Real Betis e Chelsea é um dos mais aguardados do calendário europeu, com grandes nomes em campo e muita história em disputa. A final da Conference League pode coroar um novo campeão europeu ou consolidar ainda mais a trajetória vitoriosa dos Blues.

Se desejar, posso ajudar a criar meta description e sugestões de palavras-chave para otimizar este artigo. Quer?

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Star+.