Quais filmes vão passar Segunda (26/05) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Na próxima segunda-feira, 26 de maio de 2025, a TV Globo preparou duas atrações imperdíveis para os fãs de cinema. A Sessão da Tarde apresenta uma comédia romântica leve e emocionante, enquanto a Tela Quente exibe uma produção biográfica de sucesso que conquistou público e crítica.

Sessão da Tarde: À Procura do Amor (Enough Said)

Exibido às 15h25 (horário de Brasília), o longa À Procura do Amor traz uma história sensível e divertida sobre recomeços e relacionamentos na meia-idade. Dirigido por Nicole Holofcener, o filme americano de 2013 é estrelado pela talentosa Julia Louis-Dreyfus, acompanhada por James Gandolfini, em uma de suas últimas atuações no cinema, além de nomes como Catherine Keener, Toni Collette e Ben Falcone.

A trama gira em torno de Eva, uma mulher divorciada que enfrenta o momento delicado da saída da filha para a faculdade. Sozinha e com o coração ainda em pedaços, ela conhece Albert, um homem simpático e divertido com quem inicia um relacionamento promissor. No entanto, tudo muda quando Eva descobre que Albert é ex-marido de sua nova amiga, uma revelação que abala a confiança do casal.

Com muito humor, diálogos inteligentes e atuações marcantes, À Procura do Amor é uma ótima pedida para quem busca uma história madura e envolvente sobre amor, inseguranças e segundas chances.

Tela Quente: Elvis

Na faixa da Tela Quente, que começa às 22h25 (horário de Brasília), a Globo exibe o aclamado filme Elvis, cinebiografia do ícone do rock dirigida por Baz Luhrmann. A produção, lançada em 2022, é uma coprodução americana e australiana e foi indicada a diversos prêmios, incluindo o Oscar.

Estrelado por Austin Butler no papel de Elvis Presley e com Tom Hanks como o polêmico empresário “Coronel” Tom Parker, o filme mergulha na trajetória meteórica do Rei do Rock, desde sua infância até a fama mundial. A narrativa se desenvolve a partir da conturbada relação entre o cantor e seu empresário, revelando os bastidores de uma carreira brilhante e os desafios enfrentados pelo artista.

Com trilha sonora eletrizante, figurinos deslumbrantes e uma recriação fiel da época, Elvis é um espetáculo visual e emocional que vai emocionar fãs de música e de boas histórias.

Não perca! Segunda-feira, 26/05/2025, é dia de curtir ótimos filmes na Globo com a comédia romântica À Procura do Amor à tarde e o emocionante drama biográfico Elvis à noite.

