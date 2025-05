Projeto Protetores Mirins ensina descarte correto dos resíduos para alunos de Nova Iguaçu

A educação ambiental vem ganhando cada vez mais espaço nas salas de aula de Nova Iguaçu. Cerca de 60 alunos da Escola Municipal Monteiro Lobato participaram, nesta quarta-feira (21), de mais uma etapa do projeto Protetores Mirins, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A ação, conduzida pela Guarda Municipal Ambiental, tem como objetivo envolver estudantes do ensino fundamental da rede pública e privada em práticas sustentáveis, incentivando a cidadania e a consciência ecológica. Durante a atividade, os alunos aprenderam a fazer a separação e o descarte correto de resíduos comuns e recicláveis.

Em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Delegados, o projeto, criado há dois anos, já passou por dez escolas da cidade, alcançando mais de 4.500 alunos. Para este ano, a meta é ampliar o alcance para mais dez unidades escolares e aumentar ainda mais o número de estudantes envolvidos.

“O Protetores Mirins valoriza crianças e jovens com boas práticas ambientais e desperta esse interesse em outros. Aproximadamente 27% do município é composto por áreas de proteção ambiental e o descarte irregular de resíduos é um grande desafio para a cidade. Os alunos estão sendo capacitados com o objetivo de saberem separar os resíduos e fazerem o descarte correto em suas salas de aula para que se tornem multiplicadores em seus lares”, afirmou a Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu, Grazieli da Silva dos Santos.

Cada turma participante receberá uma lixeira em sua sala de aula, com o intuito de praticar diariamente o descarte correto de resíduos comuns e recicláveis. Os materiais como garrafas PET, papel, caixas de achocolatado, de leite, entre outros, serão recolhidos semanalmente, às quartas-feiras, pelo caminhão da Coleta Seletiva. O material será destinado à cooperativa de catadores conveniada com a Secretaria de Serviços Delegados.

Os amigos Levi Queiroz Silva e Heitor Ezequiel de Assis Muniz, ambos de 7 anos, participaram do projeto e aprenderam sobre a destinação correta dos resíduos e o que se deve descartar para ser reciclado. Levi disse que vai ensinar aos pais a separar as garrafas pets para que sejam recolhidas pela Limpeza Urbana de Nova Iguaçu no Programa de Coleta Seletiva.

“Já sei que posso colocar a caixa de papelão e uma garrafinha na lixeira certa para reciclar. Foi uma aula diferente de meio ambiente. Vou chegar em casa e ensinar meus pais a não misturar o material”, contou o menino Levi.

Ao final da atividade, os alunos também participaram de uma ação simbólica: a escolha do nome do tamanduá-mirim, que foi escolhido como mascote do projeto, resgatado e devolvido à natureza pela Guarda Municipal Ambiental. O animal, que estava saudável e sem ferimentos, foi solto no Parque Natural Municipal, em abril. O nome será definido em junho, por meio de uma enquete a ser divulgada nos canais oficiais da Prefeitura.